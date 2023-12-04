Кошки против собак: "Ингосстрах" узнал, каких животных предпочитают россияне

"Любой владелец животных знает, насколько важно своевременное обращение к ветеринару, если питомец заболел или получил травму. Однако не всегда есть возможность немедленно поехать на прием к специалисту. Онлайн-консультации для животных появились совсем недавно по модели, аналогичной телемедицине для людей. Во время вспышки коронавирусной инфекции владельцы животных столкнулись с проблемами в получении качественной плановой, а также экстренной ветеринарной помощи. Именно в это время телеветеринария заявила о себе, как об актуальном и необходимом решении. Так, владелец животного может получить консультацию квалифицированного ветеринара при звонке или по видео".