Что лучше брать для стирки: гель или порошок

Гели для стирки появились не так давно. Поэтому многие всё же предпочитают покупать стиральные порошки. Но какое из этих средств всё-таки использовать удобнее и выгоднее?

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Обычно в состав порошков входят анионные поверхностно-активные вещества. Благодаря им стиральные порошки хорошо справляются с сильными загрязнениями. При этом гели для стирки действуют более мягко. Также для их активации не нужно много времени, а температура воды может равняться всего 20-30 градусов Цельсия. Гели могут быть менее эффективными при стирке, если вы используете жёсткую или очень горячую воду.

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Порошки при этом обычно стоят чуть дешевле гелей. Но вот концентрация различных веществ в гелях выше, поэтому 1 л геля может заменить до 3 кг порошка.

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В ходе эксперимента выяснилось также, что гель Persil для цветного белья - более экономичен. То есть за само средство, электричество, воду при его использовании вы будете платить немного меньше: 38 рублей против 52 рублей у порошка (за один цикл стирки).

Вместе с тем эксперимент специалистов Росконтроля продемонстрировал, что с загрязнениями всё же лучше справляются порошки, а не гели для стирки.

Итак, в чём же минусы и плюсы стиральных порошков? Из недостатков - сыпучесть, неудобство хранения, вероятность развития аллергических реакций, раздражения из-за них. Порошки при низких температурах воды выполаскиваются плохо, а засыпают их обычно в машину «на глаз». При этом порошки считаются более эффективными при стирке при высоких температурах, хорошо избавляют от бактерий и грязи, подходят для стирки льна, хлопка, для замачивания белья, предварительной обработки пятен. Также у порошков более длительный срок хранения по сравнению с гелями, они лучше сохраняют свои свойства.

Гели для стирки хуже подходят для стирки с использованием горячей воды, не так эффективны при стирке льна и хлопка. Также выбор среди гелей не такой большой по сравнению с ассортиментом порошков. При этом гели удобнее хранить, легко дозировать, они растворяются в воде, хорошо выполаскиваются из неё, не оставляют в тканях мелкие частицы, более бережно очищают ткани, сохраняя их цвет, могут применяться для стирки шёлка, шерсти и других видов тканей.