Эксперты рассказали, какое новогоднее украшение мешает работе Wi-Fi
Новогодний декор — это, конечно, красиво, но не стоит перебарщивать, рассказали эксперты в области интернета в интервью The Mirror.
Эксперты утверждают, что мерцание гирлянд может снижать скорость Wi-Fi, поскольку огоньки потенциально создают электромагнитные поля, которые могут вызывать помехи для широкополосного доступа.
"В это время года рождественские огни повсюду - на елке и по всему дому. Но, к сожалению, эти красивые блестящие штуки также испускают электромагнитное излучение, которое может быть вредным для вашего Wi-Fi. Несколько гирлянд могут не оказать большого влияния, но когда их сотни по всему дому, их воздействие может усилиться, что может привести к помехам в сигнале Wi-Fi и, в конечном итоге, к обрыву соединения", — отметил эксперт.
Есть способы решить эту проблему, например, перенести широкополосный маршрутизатор подальше от светильников. Однако пострадать могут не только модули Wi-Fi. Другие домашние предметы, такие как микроволновые печи, лампы, колонки, радионяни и даже некоторые холодильники, также могут вызывать проблемы.
Некачественная проводка может повлиять и на домашние гаджеты ваших соседей.
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