Эксперты рассказали, где лучше поставить мини-елку

Маленькая елка — спасение для небольших квартир и студий, а также любителей минимализма. Такие елки сделают атмосферной любую комнату в доме. Эксперты рассказали, какие бывают мини-елки, чем они отличаются и как креативно вписать их в интерьер.

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Специалисты отмечают, что маленькие елки значительно экономят место в квартире. Кроме того, они обходятся дешевле. Такому дереву не нужно много игрушек и декора. После праздников маленькую елку можно легко убрать в небольшой ящик, коробку под кровать или на обычную полку.

Для маленьких новогодних елей специалисты рекомендуют выбирать небольшие шары, чтобы избежать их падения с веток. Стоит соблюдать единый стиль при выборе украшений.

Мини-елку можно поставить на подоконник, так как часто они пустуют. Дополнить картину можно гирляндой и другими декоративными элементами. Также можно поставить новогоднее дерево на столик или прикроватную тумбу. Пустующие табуреты в кухонной зоне также могут стать подставкой для маленькой елки. При этом дерево удобнее размещать у стены, чтобы оно не мешало проходу, передает издание «Профиль».