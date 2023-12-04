Многие из нас используют бытовые приборы изо дня в день, не задумываясь, что делают это неправильно.

Электрические градусники – очень полезные приборы для измерения температуры тела, однако многие допускают типичные ошибки при их использовании. Большинство помещают градусник неправильно – его нужно класть вертикально глубоко под мышку и оставлять его там на достаточно времени. Для правильного замера он должен находиться в подмышечной впадине около 3-5 минут после звукового сигнала.

Как вы используете полку под духовой шкаф? Наверняка для хранения посуды. На самом деле, этот небольшой ящик приспособлен для помещения в него приготовленной еды, чтобы она не остыла.