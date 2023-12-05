Дизайнер рассказала, как украсить дом к году Дракона

Блестящие элементы и яркие огни — одни из самых главных акцентов для украшения дома к наступлению Нового года. Об этих и других стилевых решениях в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала архитектор, руководитель по работе с дизайнерами интерьерной компании Mr.Doors Вероника Антелава.

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По словам специалиста, блестящие и сверкающие элементы станут правильным решением в украшении дома к предстоящему году Дракона. К ним можно отнести как елочные игрушки, красиво упакованные подарки, так и обязательно украшения для сервировки праздничного стола. Все это создаст неповторимую атмосферу для жилища, а также добавит определенный лоск пространству.

Антелава считает, что еще одним эффектным решением для преображения к празднику будет использование световых гирлянд:

— Гирлянды и фонари используются россиянами для украшения к Новому году регулярно, а вот, согласно восточному календарю, в этом году будут особенно актуальны для ожидания мифического животного, дракона. Дом должен быть наполнен красками и огнями, подобно атмосфере восточного карнавала.

Также собеседница «ВМ» порекомендовала обратиться в украшении дома к природным мотивам.

— Не стоит упускать и природные мотивы для преображения дома к Новому году. Это могут быть фитокомпозиции с еловыми веточками, декор из собранных в лесу шишек, а также разнообразные икебаны с веточками, — сказала дизайнер.