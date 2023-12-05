Эксперт по клинингу перечислила пять вредных привычек при уборке

Убирая свое жилье, мы часто не обращаем внимания на многие вещи и изначально неправильно выстраиваем процесс уборки.

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Эксперт чистоты и основатель бутика клининга SSClean Елена Гершензон рассказала о пяти вредных привычках, от которых следует избавиться во время уборки.

Сложные загрязнения

То, с чем мы постоянно грешим. По информации Гершензон, многие люди часто оставляют стойкие загрязнения, пятна или налет до генеральной уборки. Однако лучше сразу убирать такие загрязнения, чтобы во время генеральной уборки сократить время.

Средства с отдушкой

Использование таких средств чревато воспалением легких и аллергическими реакциями. Эксперт рекомендует выбирать вещества без выраженного запаха.

Использование губок и тряпок

Специалист рекомендует менять губки раз в неделю, а тряпки обновлять раз в месяц и не забывать обрабатывать их кипятком.

Трудодоступные места

В местах за шкафами, под кроватью, как правило, скапливается большое количество пыли. Россиянам рекомендуют не игнорировать труднодоступные места, чтобы не загрязнять воздух в квартире.

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