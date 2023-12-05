Душ для комнатных растений

Зачем комнатным растениям душ? Собственно, по той же причине, что и людям, - для фитосанитарной гигиены. Пыль и грязь, накапливающиеся на листьях, в прямом смысле препятствуют нормальной жизни любого цветка и мешают фотосинтезу. Через специальные отверстия на листьях, называемые "устьицами", растения получают кислород и выделяют углекислый газ, то есть дышат. Если устьица забиты пылью, нормальное дыхание нарушается.

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Наконец, пыльные и грязные листья – отличная среда для размножения болезней и вредителей. Клещи, тля, щитовки, червецы успешно маскируются среди неумытых цветов. Мучнистая роса весьма умело притворяется пылью, а ржавчина под желтые или коричневые грязные пятна.

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Душ полезен для ослабленных растений как средство реанимации и тех, что «выздоравливают» после применения агрохимии для борьбы с вредителями и болезнями.

Душ рекомендуется для растений с гладкими листьями, которые в своей естественной среде, зачастую тропической или субтропической, часто омываются теплыми ливнями.

Вот список из пятнадцати популярных комнатных растений, которые можно с уверенностью подвергнуть душевым процедурам:

Фикусы

Драцены

Спатифиллум

Пальмы

Замиокулькас

Аглаонема

Калатея

Сансевиерия

Комнатный цикламен

Хлорофитум

Папоротники

Плющи

Диффенбахия

Антуриум

Сингониум

Многие цветущие растения также могут быть вымыты для удаления пыли или грязи. Однако следует быть осторожным, чтобы не повредить цветки и бутоны, особенно если они очень нежные. Растения, такие как герань, азалия, гибискус или орхидеи, мойте бережно теплой водой, используя мягкий спонж или тряпку.

Какие растения не следует мыть

Кактусы и суккуленты любят сухую среду. Их листья и стебли покрыты воском, который помогает им удерживать влагу, поэтому теплый душ им не нужен, поскольку повредит восковое покрытие, приведет к перенасыщению влагой и гниению корней.

Саженцы или растения с маленькими или очень нежными листьями лучше не мыть под душем. Они чувствительны к сильному воздействию воды, тем более если из крана идет хлорированная, могут повредиться или погибнуть от переувлажнения.

Все растения с ворсистыми или пушистыми листьями следует только протирать мягкой и сухой тряпочкой.

Как устроить душ для комнатных растений

Поскольку эта процедура достаточно трудоемкая – приходится относить горшки в ванную комнату, а взрослые растения бывают достаточно тяжелые, душ обычно проводят раз в пару месяцев. Вряд ли стоит таскать цветы каждую неделю в ванную комнату и заливать там водой, как некоторые советуют в интернете, – все хорошо в меру и без фанатизма.

Разумным выглядит сразу распределить комнатные растения по группам: по возрасту и по размеру листьев. Молодым растениям и тем, что с мелкой листвой, достаточно душа в 20 секунд, крупномеры поливают порядка 30 секунд и более. Также заранее стоит приготовить домашний раствор для обработки после душа подобному тому, как мы используем косметические средства.

Для крупнолистовых можно использовать раствор обычного яблочного столового уксуса одну часть на десять частей воды. Пока растения будут отдыхать в ванной после процедуры, листья протирают мягкой тряпочкой, смоченной в составе, и оставляют до полного высыхания. Так листья становятся блестящими.

Мелколиственные хорошо отзываются на опрыскивание из пульверизатора молочным составом – полчашки молока на полчашки воды. Опрыскайте по чистым листьям, подождите пару минут, потом снова окатите теплой водой.