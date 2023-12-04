Что подарить другу/парню/мужчине на Новый год 2024
У каждого человека есть свои предпочтения, которые обязательно нужно учитывать при выборе подарка. Однако, если у вас много друзей, и вы хотите найти подарок для каждого из них, лучше обратиться к универсальным вариантам. Вам не придется долго думать и решать, ведь такие вещи понравятся практически каждому. Вот что можно подарить лучшему другу на Новый год 2024:
- термокружка или термобанка с новогодним узором или более сдержанным дизайном;
- перчатки для сенсорного экрана;
- набор отверток; теплый свитер с новогодним узором;
- саморазмешивающая кружка;
- ведро для охлаждения напитков;
- подарочная баночка варенья;
- небольшой настольный камин;
- гирлянда;
- блютуз-трекер; копилку в виде символа года.
Чтобы не прогадать с выбором, обязательно учитывайте увлечения и стиль жизни вашего друга. Это очень важно, ведь дарить набор рюмок мужчине, который не пьет и придерживается ЗОЖ, глупо и бессмысленно.
Вот несколько идей для новогоднего подарка другу, который увлекается путешествиями:
специальный органайзер для документов; набор красивой пластиковой посуды; скретч-карта мира; карта мира с подсветкой; гамак; походный рюкзак; трекинговые кроссовки или носки; палатка; хорошая фото- или видеокамера; походный фонарик.
Автолюбителю лучше подарить что-то из следующего списка: чехлы на автомобиль; держатель для смартфона; видеорегистратор; пылесос для салона; термос; аудиосистема для машины.
Фотолюбителю точно придется по вкусу подарок из этого списка: мультирамка для фотоснимков; специальный рюкзак для фотоаппарата; штатив для камеры; набор линз для смартфона; подсветка (вспышка) для хороших снимков.