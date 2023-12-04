Что подарить другу, парню, мужчине на Новый год 2024

У каждого человека есть свои предпочтения, которые обязательно нужно учитывать при выборе подарка. Однако, если у вас много друзей, и вы хотите найти подарок для каждого из них, лучше обратиться к универсальным вариантам. Вам не придется долго думать и решать, ведь такие вещи понравятся практически каждому. Вот что можно подарить лучшему другу на Новый год 2024:

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термокружка или термобанка с новогодним узором или более сдержанным дизайном;

перчатки для сенсорного экрана;

набор отверток; теплый свитер с новогодним узором;

саморазмешивающая кружка;

ведро для охлаждения напитков;

подарочная баночка варенья;

небольшой настольный камин;

гирлянда;

блютуз-трекер; копилку в виде символа года.

Чтобы не прогадать с выбором, обязательно учитывайте увлечения и стиль жизни вашего друга. Это очень важно, ведь дарить набор рюмок мужчине, который не пьет и придерживается ЗОЖ, глупо и бессмысленно.

Вот несколько идей для новогоднего подарка другу, который увлекается путешествиями:

специальный органайзер для документов; набор красивой пластиковой посуды; скретч-карта мира; карта мира с подсветкой; гамак; походный рюкзак; трекинговые кроссовки или носки; палатка; хорошая фото- или видеокамера; походный фонарик.

Автолюбителю лучше подарить что-то из следующего списка: чехлы на автомобиль; держатель для смартфона; видеорегистратор; пылесос для салона; термос; аудиосистема для машины.