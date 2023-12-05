Россияне рассказали о самых худших подарках на Новый год

Худшим подарком на Новый год, по мнению россиян, стала одежда. Соответствующий опрос провел сервис SuperJob.

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На первом месте в ТОП-3 не самых лучших вариантов для подарков расположились предметы одежды: носки, шапки и шарфы с новогодними рисунками. Такие подарки вызывают раздражение у 12% опрошенных.

Второе место занимает косметика и средства гигиены. К этому относятся гели для душа, наборы кремов для рук. 4% респондентов не хотели бы получить подобные подарки на Новый год.

Завершающее третье место антирейтинга занимают две категории подарков: сувениры с символикой года и кухонные принадлежности. 3% опрошенных категорически против таких вещей для подарка на Новый год.

Также жители России выделили постельное белье, принадлежности для спорта и текстиль для дома как худшие подарки. Предпочтения у мужчин и женщин разделились. Россияне уверены, что самый неприятный подарок – одежда. Тем временем россиянки считают, что вещи для кухни.