Почему не стоит спать с включенной гирляндой

Под Новый год большинство россиян украшает квартиру и наряжает елку. Такое мероприятие не может обойтись без гирлянд, так как они являются неотъемлемой частью праздничной атмосферы зимой. Однако даже в такие моменты стоит помнить о безопасности. Как обеспечить себе и своей семье спокойный отдых, рассказал доцент кафедры безопасности жизнедеятельности Государственного университета просвещения Денис Ковалев.

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«Перед выбором гирлянды определитесь, где она будет находиться: в помещении или на улице. Если ваша новогодняя красавица стоит перед домом или вы хотите украсить фасад, следует выбирать уличную гирлянду, устойчивую к влаге», – отметил Ковалев.

Использовать интерьерную гирлянду вне дома нельзя, так как она не предназначена для улицы и может пропустить влагу, что вызовет короткое замыкание, передает Life.ru. Также нельзя использовать удлинители, предназначенные для помещений.

Стоит использовать только те гирлянды, которые прошли заводскую сертификацию по пожарной безопасности. Перед использованием украшения стоит проверить качество проводов и их изоляцию.