Названы надежные способы утеплить окна зимой

Отмечается, что газеты и бумага — наиболее доступный вариант. Чтобы утеплить окна таким образом, нужно плотно скрутить бумагу и заткнуть ей щели в окнах. Специалисты также советуют рассмотреть в качестве утеплителя поролон, вату, ткань и пенопласт. Для старой деревянной рамы лучше всего подойдет парафин.

Ранее специалисты назвали дешевые способы утеплить жилье. Среди наиболее доступных средств оказалась энергосберегающая пленка, которая подойдет даже в том случае, если в квартире установлены пластиковые окна. Изделие защищает не только от холодов, но и от проникающего с улицы шума. При этом пленка не снижает прозрачность стекла, является устойчивой к ультрафиолету и не нуждается в частой замене.