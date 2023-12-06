Амариллис из магазина: как ухаживать после покупки

Амариллис известен своим теоретически долгим цветением в зимнее время. В среднем, этот цветок может радовать своим цветением около 6-8 недель. Однако есть сорта, которые цветут всего лишь 3-4 недели, а также те, которые продолжают цвести до 12 недель.

© Conall/Flickr

Для продажи в магазине выгонку амариллиса производят заблаговременно, помещая клубни в прохладное место (около 10-12 градусов Цельсия) на 6-8 недель. После этого периода холодного отдыха, растение переносят в теплое помещение и увеличивают полив.

Видео дня

Как правило, в магазинах мы видим амариллисы с длинной бутонной стрелкой и, увы, залитые водой до невозможности, в крошечном горшочке и, не исключено, что с наличием вредителей. Некоторые равнодушные продавцы ставят теплолюбивые амариллисы на сквозняк, под кондиционеры, то есть амариллис из магазина предполагается как «однодневка» с коротким периодом жизни.

Но если вы хотите продлить существование гиппеаструма, то вам нужно будет выполнить двойную перевалку. Первый раз – сразу после покупки, второй – после цветения. Не берите керамику, как бы часто об этом не советовали в интернете. Для пересадки амариллиса с его объемной и быстрорастущей корневой системой лучшим вариантом будет высокий пластиковый горшок, мягкий и недорогой. Тогда не придется выковыривать амариллис каждый раз из керамики для пересадки, да и горшков керамических не напасешься.

Итак, купленный амариллис сначала обрабатываем против вредителей, даже если они не видны вам вооруженным глазом, фитовермом или актарой, а потом (не убирая землю с корневого кома) переваливаем в чистый пластиковый горшок с чистой почвосмесью для луковичных и слоем дренажа на донце. Как и в первоначальном горшочке оставляем две трети луковицы над поверхностью. Во время перевалки слегка надавите на луковицу – если она проминается и водянистая, то цветок залили окончательно, придется попытать счастье с другим.

Если луковица в порядке, то следующим этапом будет увлажнить цветок после пересадки и выставить горшок в теплое, солнечное место. Поскольку зимой солнечные ожоги не угрожают, то выберите самое освещенное окно, чтобы полюбоваться цветением. Когда гиппеаструм адаптируется, проведите листовую подкормку фосфорным удобрением в половине рекомендованной дозы.