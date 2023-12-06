Зимние прогулки могут быть опасны для собачьих лап
С приходом зимы, снега и холодов владельцы собак сталкиваются с проблемой, как обезопасить лапы питомцев от холода и реагентов. Ветеринар Алексей Жуков рассказал, как защитить питомца и чего следует опасаться на улице в зимнее время.
Доктор рассказал, что техническая соль, которую часто используют на дорогах, вредит лапкам. Она забивается между пальцев животного и вызывает раздражение, воспаление и отмирание тканей.
Кроме того, животное может слизывать реагенты, поэтом стоит особое внимание уделить очистке лап после прогулки.
Для защиты животного специалист рекомендует использовать специальный крем с воском в составе или тапочки для домашних животных.
Кроме того, гулять с животным рекомендуется вдали от проезжей части и пешеходных дорожек, где применяются противогололедные вещества.
Определить, пострадали ли лапы животного, несложно: питомец будет вести себя беспокойно, облизывать конечности, скулить и с неохотой наступать на пальцы. Если лапы уже повреждены, хозяину животного рекомендуется обратиться к специалисту, пишет Тульская служба новостей.