Зимние прогулки могут быть опасны для собачьих лап

С приходом зимы, снега и холодов владельцы собак сталкиваются с проблемой, как обезопасить лапы питомцев от холода и реагентов. Ветеринар Алексей Жуков рассказал, как защитить питомца и чего следует опасаться на улице в зимнее время.

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Доктор рассказал, что техническая соль, которую часто используют на дорогах, вредит лапкам. Она забивается между пальцев животного и вызывает раздражение, воспаление и отмирание тканей.

Кроме того, животное может слизывать реагенты, поэтом стоит особое внимание уделить очистке лап после прогулки.

Для защиты животного специалист рекомендует использовать специальный крем с воском в составе или тапочки для домашних животных.

Кроме того, гулять с животным рекомендуется вдали от проезжей части и пешеходных дорожек, где применяются противогололедные вещества.