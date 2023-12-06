Ракушки, подушки и шарики: самые креативные новогодние елки

Новый год считается самым семейным праздником, а, следовательно, требует соблюдения некоторых традиций. Но как быть, если душа просит перемен?

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Можно попробовать совместить консервативные элементы праздника, применив к ним креативный подход. И лучше всего для этого подойдет именно елка.

Кто сказал, что новогодняя елка обязательно должна быть именно такой, как в нашем детстве? Ведь можно заменить ее схожей конструкцией, которая создаст видимость украшенного дерева, но при этом сэкономит место и позволит проявить куда больше фантазии, чем при развешивании гирлянд на колючие ветки.

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Конечно, многие тут же взбунтуются, заявив, что запах настоящего хвойного дерева в доме ничто не способно заменить. Но ведь положа руку на сердце с каждым годом живые ели все больше уступают своим искусственным аналогам, которые продаются либо за баснословные деньги, либо же выглядят довольно убого.

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А креативная новогодняя елочка мало того, что будет создавать праздничное настроение в доме, так еще и убережет детей и домашних животных от соблазна на нее залезть. К тому же она позволит сэкономить место, что очень актуально для современных маленьких квартир.

Итак, предлагаем вам подборку самых милых и причудливых новогодних елок, какие нам только удалось найти.

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