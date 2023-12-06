Как стирать пуховик в стиральной машине

Несмотря на то что верхняя одежда требует стирки не так часто, как обычная, ее все равно периодически нужно чистить. Однако в случае с пуховиком существует много нюансов — при неправильной стирке его можно испортить настолько, что он потеряет форму и перестанет греть.

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В материале «Ленты.ру» — несколько советов, как постирать пуховик разными способами.

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Как подготовить пуховик к стирке

Изучите информацию от производителя. Обычно она указана на ярлыке внутри пуховика и содержит все рекомендации по уходу (при какой температуре и в каком режиме стирать, можно ли использовать отбеливатель, нужно ли специальное средство, требуется ли ручная стирка). Если на ярлыке написано, что пуховик не подходит для машинной стирки, прислушайтесь к этому. Проверьте, чтобы в карманах не оставалось фантиков, заколок, денег (все это может оставить пятна на ткани). Зашейте все дырки — они могут разойтись при стирке и через них может выйти наполнитель. Если пуховик отделан натуральным мехом, перед стиркой обязательно снимите его. Мех, который не отстегивается, нужно будет тщательно расчесать сразу после стирки и несколько раз во время сушки. Если мех искусственный и крашеный, лучше обратиться в химчистку, чтобы он не полинял и не испортил пуховик. Капюшон перед стиркой тоже лучше отстегнуть, чтобы не деформировать изделие. Не стирайте вместе капюшон и пуховик, если они разного цвета, чтобы не испортить цвет тканей. Снимите ремень с жесткой бляшкой, потому что она может повредить пуховик во время стирки. С помощью щетки уберите с пуховика засохшие частицы грязи и замочите участки ткани, где есть загрязнения (на светлых пуховиках чаще всего пачкаются горло, локти и края рукавов). Их можно обработать мыльным раствором или средством для выведения пятен. Не стирайте пуховик, если он объективно чистый. Из-за частой стирки он быстрее износится.

Небольшие пятна от косметики можно удалить с помощью мицеллярной воды, а жирные пятна — с помощью бензина. Обмакните в него ватный диск, обработайте грязные места, а сверху присыпьте тальком, солью или крахмалом. Потрите пятно и стряхните остатки. В конце обработайте пуховик влажной тканью.

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Чем стирать пуховик

Для стирки пуховика лучше не использовать обычный сухой порошок — он сильно пенится и не выводится из ткани; кроме того, на пуховике могут остаться мыльные разводы. Вместо него стоит взять специальные моющие средства для стирки пуховиков или жидкий гель для деликатных тканей, который не оставляет разводов и не вымывает специальную водоотталкивающую пропитку.

Также не рекомендуется использовать отбеливатели и кондиционеры для белья.

Как правильно стирать пуховик в стиральной машине Выверните пуховик наизнанку, застегните все молнии, кнопки и карманы. Стирайте его отдельно от других вещей. Залейте в машину моющее средство в соответствии с количеством, указанным на упаковке. Настройте машину на специальный режим для стирки верхней одежды или деликатных тканей, шерсти или шелка. Количество оборотов при отжиме не должно превышать 1200; оптимальный вариант — 400-600 оборотов в минуту. При более высокой скорости есть риск порвать пуховик.

30 °C составляет максимальная температура воды для стирки пуховика в машинке.

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Как очистить пуховик мячиками для стирки

Дело в том, что наполнитель для курток и пуховиков чаще всего делается из натурального пуха, а он имеет свойство сбиваться в комочки при контакте с влагой. Если весь пух собьется, изделие перестанет согревать.

Чтобы этого не произошло, стирайте пуховик в машинке с добавлением теннисных шариков или специальных шариков для стирки. У них есть важные задачи:

усиливать действие моющего средства за счет постоянного «массажа» одежды;

отскакивать от стенок барабана и мять пуховик в разных местах, тем самым не давая пуху сбиваться в комки;

обеспечивать более тщательное полоскание, что помогает избежать разводов;

максимально отжимать изделие и разбивать оставшиеся комочки.

Для стирки понадобится три-четыре шарика. Если у вас теннисные мячики, предварительно их нужно обработать, чтобы не окрасить пуховик. Для этого нужно прокипятить мячики в течение нескольких минут, а потом обработать их отбеливателем и тщательно промыть. Если вы приобрели специальные шарики для стирки, их обрабатывать не нужно.

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Как стирать пуховик вручную

Способ 1

Повесьте пуховик на вешалку над ванной. Настройте температуру не выше 30 °C и полейте ткань из душа со всех сторон. Возьмите хозяйственное мыло (гель, шампунь), намыльте им щетку и протрите наружную и изнаночную сторону. Подождите несколько минут, смойте пену и тщательно прополощите пуховик кипятком. Отожмите его руками и оставьте в ванной, чтобы стекала вода. Периодически излишки воды нужно отжимать руками.

Способ 2

Наполните ванну или большой таз теплой водой (опять же не выше 30 °C). Разведите в ней жидкое средство для стирки, но не лейте его на сам пуховик. Опустите пуховик в воду и постирайте. Вылейте грязную воду, наберите чистую и повторяйте процедуру до тех пор, пока вода не станет прозрачной. Отожмите пуховик и оставьте его сушиться либо в горизонтальном положении на специальной подставке/решетке, либо в вертикальном на вешалке.

Химчистка пуховика

Если возиться со стиркой неохота, можно отнести пуховик в химчистку. Там его постирают специалисты и отдадут в назначенное время — готовым и высушенным. Однако для некоторых тканей химчистка не подходит; обычно об этом предупреждают на ярлыке изделия или пишут на сайте производителя.

Значок, сигнализирующий о том, что вещь нельзя отдавать в химчистку — это перечеркнутый круг.

Сдавать в химчистку нельзя изделия, в составе которых есть лайкра или спандекс — это ткани, в соединениях которых есть полиуретан. Под воздействием профессиональных средств для чистки волокна этих тканей могут разрушаться.

Как сушить пуховик

В стиральной машине с функцией сушки. Для этого положите пуховик в сушилку вместе с двумя-тремя шариками и поставьте деликатный режим. Потом встряхните пуховик, руками отожмите остатки воды и оставьте его на вешалке в хорошо проветриваемом месте еще на сутки.

Если вы стирали вручную, разместите пуховик над ванной и отожмите излишки воды. Потом повесьте пуховик в сухом помещении — там, где на него не будут попадать солнечные лучи.

Нельзя класть пуховик на батарею и сушить феном. Высокая температура разрушит структуру пуха, в результате чего он потеряет свои свойства.

Можно слегка отпарить пуховик с изнанки, главное — не касаться подкладки и не переусердствовать с паром. Разбейте эту процедуру на несколько заходов с промежутком в полчаса, чтобы одежда успела остыть.

Не трогайте пуховик до его полного высыхания и периодически взбивайте наполнитель руками, чтобы он не свалялся. Не забывайте проветривать помещение, чтобы избежать сырости и неприятного запаха на одежде.

Как хранить пуховик

Перед тем, как убрать пуховик на хранение, постирайте его и хорошо просушите. Повесьте пуховик на вешалку и упакуйте в хлопчатобумажный чехол для одежды. Проследите, чтобы помещение, в котором вы храните пуховик, было сухим и хорошо проветриваемым. Уберите источники посторонних запахов (ароматические палочки, диффузоры, свечи), поскольку наполнитель впитает их и весь пуховик пропахнет лавандой или сандалом. В теории звучит не так плохо, но по прошествии нескольких месяцев этот запах вам вряд ли понравится.