Как бороться с паутинным клещом

Паутинный клещ — один из главных врагов всех цветоводов, садоводов и дачников. Ведь он довольно быстро распространяется и при этом крайне тяжело выводится.

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За считаные дни он может уничтожить все, во что человек вложил так много сил и времени. Поэтому важно знать, каким образом можно предупредить появление паутинного клеща и как вовремя понять, что растение уже поражено.

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О том, чем опасен паутинный клещ и как от него избавиться, «Лента.ру» поговорила с экспертом.

Факты о паутинном клеще Паутинный клещ — вид клещей из семейства паутинных, принадлежит к отряду тромбидиформных и относится к подотряду под латинским названием Prostigmata. В каких регионах обитает этот вредитель? Практически во всех частях планеты, включая даже Антарктику. Единственное место, где ему не удалось прижиться, — это Антарктида. Всего существует более тысячи видов этого паразита, тем не менее самый известный и распространенный из них — Tetranychus urticae — обыкновенный паутинный клещ. Разглядеть его невооруженным глазом вряд ли получится, ведь его длина меньше одного миллиметра: у самок она составляет до 0,45 миллиметра, а у самцов — до 0,32 миллиметра. Если же воспользоваться микроскопом, то можно увидеть, как выглядит паутинный клещ: у него две пары глаз и восемь ног, состоящих из пяти члеников. Цикл жизни у паутинного клеща не очень долгий, он довольно быстро достигает зрелости. Так, из яиц уже через три дня вылупляются личинки, которые затем превращаются в нимф, а позже в имаго — половозрелую особь. В общей сложности при температуре около 27 градусов тепла весь этот процесс занимает от пяти до 20 дней. Взрослые особи в свою очередь живут около двух-четырех недель. Так что за один сезон может родиться около 20 поколений паутинного клеща. Паутинные клещи — полифаги. То есть их рацион питания довольно разнообразен. Но чаще всего своими жертвами они выбирают сельскохозяйственные культуры (например, виноград, хлопок, огурцы, помидоры, баклажаны, тыкву, перец и так далее), а также декоративные растения, в том числе комнатные. Хотя в открытом грунте паутинные клещи активны лишь летом, в домах и теплицах они могут «хозяйничать» в течение всего года.

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Чем опасен паутинный клещ

Паутинный клещ — крайне серьезный вредитель, считает садовод и автор книги «Не просто огород. Как получить южный урожай на севере» Светлана Самойлова, ведь он может за короткое время погубить все растение. «При этом первые признаки поражения паутинным клещом заметит разве что продвинутый», — говорит она «Ленте.ру».

Каким образом этот паразит влияет на своих «хозяев»? Можно сказать, что он ведет себя как настоящий вампир. Будучи еще незрелой особью, он питается соком растений. Делает это клещ с помощью стилета — видоизмененного ротового аппарата, которым прокалывает растение. В итоге «жертва» остается без влаги, питательных веществ и хлорофилла.

Более того, слюна клеща разрушает «иммунитет» растения, из-за чего у него совсем не остается сил бороться с вредителями, поэтому к паутинному клещу зачастую вирусы. Все это приводит к постепенному обезвоживанию, а затем и к гибели растения.

В период первой стадии заражения клещом вы заметите едва уловимую желтизну на нижних листьях растения. Появляется этот симптом буквально спустя одну-две недели после того, как вредитель расположился на «жертве», — отмечает Светлана Самойлова, садовод.

«Если стоит сухая и жаркая погода, на обратной стороне листьев сразу можно будет заметить небольшую паутинку. Еще через неделю лист окажется в паутине полностью, будто в коконе. Верхние листы также начнут желтеть, а за ними и весь ствол. Вскоре побеги тоже будут окутаны паутиной. Кстати, если даже на первых порах заражения посмотреть на листья с обратной стороны через лупу, можно заметить вредителя — он похож на движущиеся черные точки», — рассказывает Светлана Самойлова.

Если резюмировать, можно выделить несколько основных «симптомов» появления паутинного клеща.

Признаки появления паутинного клеща Обезвоживание растения — листья засыхают и опадают.

Пожелтение листьев и стеблей.

Наличие паутины и подвижных темных точек.

Как спрогнозировать появление паутинного клеща

Прежде чем рассмотреть, как избавиться от этого паразита, необходимо понять, каковы причины появления паутинного клеща. Пожалуй, основная сложность в борьбе с этим вредителем заключается в том, что он очень быстро и легко распространяется. Его тончайшая паутина легка и едва заметна, а значит, человек элементарно может принести ее в теплицу или дом самостоятельно — на одежде или обуви.

Кроме того, наличие паутинного клеща становится заметным только через несколько недель, поэтому всегда существует риск купить уже зараженный посадочный материал или комнатное растение.

Соответственно, чаще всего распространение паутинного клеща происходит через:

одежду, обувь, другие предметы и домашних животных;

зараженный грунт;

зараженные растения и посадочный материал.

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Если же эти вредители сразу попадают в тепличные для себя условия, то размножаются они молниеносно, и этот процесс практически невозможно остановить. «Как правило, паутинный клещ заводится в жару. Жаркая погода и редкий полив — это идеальные условия для его стремительного размножения», — уточняет Светлана Самойлова.

Что касается теплиц, то обычно, по ее словам, паутинный клещ вредит баклажанам, огурцам, а затем тыквенным.

«Особенно часто так происходит, если они растут в одной теплице, поэтому баклажаны я всегда советую высаживать на средней грядке, если у вас их в теплице три, и ближе ко входу. Так, например, пять штук я располагаю рядом с одной дверью и пять штук рядом с другой, а между ними высаживаю перец. Это необходимо, чтобы максимально растения продувались и проветривались», — говорит эксперт.

Методы борьбы с паутинным клещом

Химические средства

По мнению садовода, вряд ли что-то справится с вредителем лучше, чем специализированные химические средства от паутинного клеща.

Если вы заметили появление паутинного клеща в теплице или на подоконнике и видите, что он стремительно завоевывает все растение, в первую очередь опрыскайте его, например, «Фитовермом». Это один из самых доступных и биологически безвредных препаратов, — говорит Светлана Самойлова.

«Опрыскивайте растения каждые два-три дня, не забывайте, что случай с паутинным клещом — это не про разовое опрыскивание. Кроме того, опрыскивать нужно тщательно, особенно обратную сторону каждого листа. Лучше опрыскать и почву, а также дорожки, если речь идет про теплицу. Только так вы сможете чуточку отсрочить размножение вредителя, тогда, например, если он появился за несколько дней до сбора урожая, вы успеете получить здоровые плоды. Избавиться от паутинного клеща полностью может получиться только на самых ранних стадиях, и то не всегда», — говорит Самойлова.

Народные средства

Что касается народных средств борьбы с этим паразитом, то вряд ли стоит полагаться на них, если поражение уже распространилось по растению. Однако на начальном этапе они могут замедлить размножение клеща. Что именно может помочь?

Настой лука. Для приготовления можно использовать как сам лук, так и шелуху от него — их необходимо залить водой (на 100 граммов лука понадобится примерно пять литров воды) и оставить настаиваться в течение недели. Полученной жидкостью нужно периодически опрыскивать растения.

Настой чеснока. Чеснок очистить и измельчить, после чего залить водой (на два зубчика чеснока — один литр воды). Настаивать пять дней. Затем также использовать для опрыскивания.

Настой корней одуванчика. Это средство требует меньше времени приготовления, правда, придется поискать корни одуванчика. Их необходимо залить водой (на 20 граммов корней — один литр) и настаивать около двух часов. Полученной жидкостью опрыскать растения.

Хозяйственное мыло. Чтобы приготовить этот раствор, нужно взять 200 граммов хозяйственного мыла на ведро воды. Подождать, пока оно растворится — обычно это занимает три-четыре часа. После этого можно приступать к опрыскиванию растений.

Кальцинированная сода. Один из самых эффективных и простых методов. Для приготовления такого средства для опрыскивания необходимо лишь растворить 50 миллилитров соды в десяти литрах воды.

Яблочный уксус. Для этого раствора необходимо 30 миллилитров уксуса размешать в десяти литрах воды. После чего опрыскать средством растения.

Перекись водорода. В этом случае 20 миллилитров трехпроцентной перекиси растворяется в литре воды. Также используется для опрыскивания.

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Профилактика появления паутинного клеща

Обеспечить растениям влажность

Садовод Светлана Самойлова уверена: проще предотвратить появление паразита, чем бороться с ним впоследствии.

«Профилактика от заражения паутинным клещом необходима. Дело в том, что заражение происходит действительно в короткое время, и гибель растения наступает очень стремительно. Поэтому сразу после высадки рассады необходимо обеспечить растению повышенную влажность воздуха, — поясняет эксперт. — Например, если речь про теплицы, этого можно добиться, поливая дорожки. Есть садоводы, которые специально стелют линолеум в виде корытца на дорожки теплицы, получается лодочка, которая держит влагу. Также иногда между растениями расставляют ненужные миски, кастрюли, тазики с водой».

В случае с комнатными растениями все то же самое. Обеспечить увлажнение воздуха можно с помощью специальных приборов, а также просто расставляя емкости с водой рядом с цветами.

В жару поливать грядки из шланга

Вместе с тем в жаркую погоду в вечернее время, когда солнце уже не очень активное, Самойлова рекомендует поливать растения из шланга.

«Не стоит этого бояться, лейте воду на огурцы и баклажаны прямо по листам, — отмечает садовод. — Паутинный клещ не выдерживает влагу, особенно холодную воду. Раньше я тоже думала, что могу навредить таким образом, но нет, наоборот, я заметила, что с овощами все отлично, а появление паутинного клеща замедляется или вовсе не происходит».

Окурить табачной шашкой

Также, по словам Светланы Самойловой, отличной профилактикой и одним из действенных методов борьбы с паутинным клещом является окуривание табачной шашкой. «Только не путайте с серной шашкой и не пользуйтесь ею в домашних условиях», — предупреждает эксперт.

Что именно нужно сделать? Я зажигаю две шашки на каждую теплицу с двух концов, закрываю двери и не открываю в течение недели. За это время с помощью такого средства, кстати, отлично уничтожается не только паутинный клещ, но и белокрылка. Делаю я это осенью после сбора урожая, а также весной — за неделю до высадки рассады, — говорит Светлана Самойлова.