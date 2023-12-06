Как правильно выбирать термокружку

Зимой термокружка может оказаться полезной как никогда. И вот как её нужно выбирать, чтобы потом не пожалеть о покупке.

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Объём и назначение. Чем больше объём кружки, тем дольше будет остывать в ней напиток. Но это работает, только когда ёмкость заполнена до конца. В зависимости от назначения (для отдыха на природе, коротки прогулок, использования в машине) обращайте внимание на внешний вид кружки, её прочность, герметичность.

Конструкция и материал корпуса. Между слоями термокружки может находиться воздух или вакуум. И лучше брать вакуумные модели. Хотя воздушные отличаются хорошей теплопроводностью. Корпус кружки может быть сделан из керамики, нержавеющей стали, пластика. Более долговечна - сталь, неплохо сохраняет тепло, но хрупкая - керамика. Пластик лёгкий, но «проживёт» такая кружка недолго.

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Колба. Изготовлена она может быть из стекла, пластика, нержавеющей стали. Пластиковая колба быстро впитывает в себя запахи, из-за стальной колбы напиток может иметь металлический привкус, а стеклянная колба легко трескается.