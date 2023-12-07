Какие работы стоит запланировать в саду и огороде 7 декабря
Четверг – 24-й лунный день, спутник Земли находится в знаке Весов. Это средний по плодородности знак.
На первый план сегодня должны выйти комнатные растения. Благоприятной будет посадка или пересадка гелиотропа гибридного, азалии индийской белой, гибискуса, кроссандры волнистолистной гортензии, цинерарии, куфеи огненно-красной и лилии.
Комнатные растения можно подкормить и внести удобрения.
Не рекомендуется сегодня заниматься прищипкой растений.
В теплицах 7 декабря можно сажать и сеять культуры на хранение и на семена. Кроме этого, можно пересаживать корнеплодные и клубнеплодные растения.
Хорошо приживутся сегодня прививки и перепрививки деревьев.
В погребе стоит проверить собранный урожай и удалить испорченные фрукты и овощи.