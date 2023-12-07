Какие работы стоит запланировать в саду и огороде 7 декабря

Четверг – 24-й лунный день, спутник Земли находится в знаке Весов. Это средний по плодородности знак.

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На первый план сегодня должны выйти комнатные растения. Благоприятной будет посадка или пересадка гелиотропа гибридного, азалии индийской белой, гибискуса, кроссандры волнистолистной гортензии, цинерарии, куфеи огненно-красной и лилии.

Комнатные растения можно подкормить и внести удобрения.

Не рекомендуется сегодня заниматься прищипкой растений.

В теплицах 7 декабря можно сажать и сеять культуры на хранение и на семена. Кроме этого, можно пересаживать корнеплодные и клубнеплодные растения.

Хорошо приживутся сегодня прививки и перепрививки деревьев.