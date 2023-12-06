Как правильно выбрать искусственную ель к Новому году и Рождеству

В преддверии Нового года и Рождества одним из самых популярных товаров становятся искусственные елки.

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Вечнозеленые красавицы украшают витрины гипермаркетов и елочных базаров, но еще больше выбор деревьев в каталогах электронных онлайн-площадок.

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Эксперты "РГ" рассказали, как из всего многообразия выбрать самую качественную и безопасную искусственную ель.

Выбираем тип хвои

Председатель Ростовского местного отделения Объединения потребителей России Владислав Махмудов советует вначале определиться с выбором материала, из которого изготовлено декоративная ель. Ведь от типа и вида пластика зависит внешний вид, безопасность и такой важный фактор как стоимость.

Елка с хвоей из ПВХ

Это наиболее распространенный и доступный вариант. Иголочки изготавливаются из тонко нарезанных полосок разноцветной пленки. На ощупь ПВХ-хвоя мягкая, а сами елки достаточно пушистые. Данные деревья считаются самыми "демократичными", то есть не дорогими и доступными широким слоям населения. Однако у ПВХ-елки есть недостаток: они мало напоминают живые деревья, хотя если дерево густо украсить шарами и электрическими гирляндами, то она максимально станет походить на натуральную ель.

Елка из лески

Данные деревца больше похожи на сосну, поскольку иголки длинные и плотные. Нередко этот материал комбинируют с ПВХ и потому такие деревья выглядят довольно оригинально. Особенно если они припорошены искусственным снегом и для натуральности украшены пластиковыми шишками. Впрочем, и стоят подобные изделия на порядок выше, чем ПВХ-елки.

Литая елка

Каждая веточка дерева изготавливается из пластика в специальных пресс-формах. В результате хвоя получается очень упругой. Соответственно иголочки располагаются под разными углами, что дает возможность дизайнеру-конструктору имитировать любые породы деревьев. Для создания эффекта натуральности основание ствола, как правило, делают из полиэтилена коричневого цвета, но такие деревья стоят довольно дорого.

Совет эксперта

"Самые долговечные это литые ели. Бюджетные деревья из ПВХ быстро теряют форму и осыпаются. Поэтому сейчас производители предлагают комбинированные виды новогодних елочек, где часть хвои литая, а часть иголочек изготовлена из ПВХ", - пояснил Владислав Махмудов.

Выбираем тип крепления веток

На срок службы искусственной ели также влияет способ крепления веток к стволу дерева:

На крючках: Ветви с хвоей крепятся к стволу с помощью изогнутого в крюк основания. Проволочная ветка с хвоей вставляется в специальный паз в соответствии с маркировкой (цвет или буквы), а маленькие веточки распрямляются по желанию владельца елочки.

Отгибающиеся на проволоке: В данном случае после установки декоративной елки нужно отогнуть и расправить ветки, которые придадут дереву соответствующую форму.Шарнирные крепления: В таком случае ветви с иголочками раскрываются самостоятельно по принципу зонтика.

Совет эксперта

"В быту наиболее удобен вариант с крючками и отгибающими ветками - елка в сложенном состоянии занимает гораздо меньше места, но шарнирные деревья собираются гораздо быстрее. Кстати, следует помнить: чем меньше гнущихся деталей, тем дольше будет срок службы изделия", - поясняет эксперт.

Как оценить качество

При выборе елки советуют уделить внимание ветвям, которые должны быть надежно закреплены, а хвоя должна крепко держаться. Специалисты Роспотребнадзора советуют провести по ветке ладонью против роста иголок, а потом сжать ветку в ладони. Качественные хвоинки быстро выпрямляются и принимают первоначальную форму, а плохие - осыпаются.

На концах ветвей не должно быть оголенной проволоки, острых краев и зазубрин. Изделия с металлическим каркасом дольше будут служить нежели пластиковые. На стволе и ветках не должно быть выпирающих железных частей или трещин.

Для того чтобы ПВХ-хвоя дольше служила и лучше смотрелась перед установкой веточки нужно протереть тканью с небольшим количеством касторового масла.

Главный критерий: безопасность

"Поскольку искусственная ель - это продукт с большой долей искусственных компонентов химического производства, то главным критерием является экологическая и противопожарная безопасность, - говорит Владислав Махмудов. - Поэтому перед покупкой соблюдаем следующие правила":

Сертификат: Сопроводительные документы и сертификат качества должны быть на русском языке и содержать: правила и условия эксплуатации, дату изготовления, данные о производителе и предприятии, принимающем претензии. В сертификате также должны указываться материалы, из которых сделана елка. Изготовленные в России новогодние деревья справедливо считаются более безопасными, так как в РФ более строгие правила технологического контроля за производством и качеством материалов.

Запах: Обращаем внимание, как пахнет декоративная елка. Допускается кратковременное присутствие слабовыраженного характерного запаха пластика, а вот едкий и резкий запах свидетельствует об использовании опасных материалов. Находящиеся в пластике канцерогены могут вызвать головную боль, тошноту и головокружение.

Огнеустойчивость: Елка должна изготовлена из огнеупорных материалов или обработана исключающими возгорание специальными составами, чтобы она моментально не вспыхнула от короткого замыкания электропроводки. Дерево следует ставить на некотором расстоянии от электроприборов, стен, а верхушка не касаться потолка. Ни в коем случае нельзя оставлять искусственную елку с включенной гирляндой без присмотра, не следует зажигать вблизи дерева бенгальские огни или использовать пиротехнику. При возгорании елку следует обесточить и накрыть плотной и не горючей тканью, а потом тушить подручными средствами. Главное правило: пластиковую ель не желательно заливать водой, так как это может привести к искрению и разбрызгиванию пластика.

Елочный базар, маркетплейс или гипермаркет

"Декоративную елку можно приобрести в магазинах, на уличных елочных базарах и ярмарках, а также на маркетплейсах. Все способы имеют свои достоинства и недостатки. При покупке в гипермаркете есть возможность детально изучить собранную на витрине модель, а также, как правило, не возникает проблем с возвратом или обменом товара. На елочном базаре есть возможность не только потрогать елочку руками, но и поторговаться с продавцом, а маркетплейс привлекает доступными ценами и возможностью доставки покупки домой. Каждый покупатель делает самостоятельный выбор, но, чтобы избежать проблем главное помнить - при покупке нужно получить у продавца товарный и кассовый чек", - говорит председатель Ростовского местного отделения Объединения потребителей России Владислав Махмудов.

Отметим, что в 2023 году количество продаж декоративных елок на интернет-площадках растет.

Маркетплейс Wildberries сообщает, что продажи искусственных елок выросли на 50 процентов по сравнению с прошлым годом. В пресс-службе сервиса сообщают, что реализовали уже более 350 тысяч штук, а средний чек составил около трех тысяч рублей.

Специалист внешней пресс-службы Ozon Виктория Елышева сообщила, что в нынешнем году отмечается двукратный рост заказов декоративных елок по сравнению с предыдущим годом, а средний чек увеличился на 10 процентов.

"Покупатели стали чаще выбирать елки стоимостью от 11 до 60 тысяч рублей - число таких заказов выросло в четыре раза... Если говорить о материале исполнения, то в прошлом году лидерами продаж являлись елки из ПВХ и смешанные. Сейчас же, из-за подорожания ПВХ, доля таких заказов снизилась. Покупатели предпочитают елкам из ПВХ более реалистичные литые - они и являются лидерами продаж в 2023 году", - сообщила она.

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