Дизайнер дал советы, как недорого обновить интерьер

Чтобы недорого обновить интерьер квартиры, можно покрасить стены или сделать перестановку, посоветовал дизайнер, архитектор Константин Лагутин. В разговоре с РИАМО эксперт подчеркнул, что можно либо поменять оттенок всех стен, либо перекрасить только одну в яркий акцентный цвет. По словам дизайнера, на краску может уйти около семи тысяч рублей. Кроме того, можно обновить обветшалую мебель, также просто покрасив ее.

Дизайнер дал советы, как недорого обновить интерьер
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Вот уже у вас обновленный интерьер, перестановка в квартире, счастье и атмосферность. Потом можно добавить немного каких-то уютных вещей, — пояснил Лагутин.

Новизны добавят и новые шторы в цвет акцента. Дизайнер также порекомендовал купить вазу и пригласить друзей. По его словам, те могут подарить цветы, которые также дополнят интерьер.

Они вам подарили красивые цветы, вы поставили их на стол. И вот вам счастье за супернедорого и ощущение свежести и уюта, — заключил дизайнер.