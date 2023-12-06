Дизайнер дал советы, как недорого обновить интерьер
Чтобы недорого обновить интерьер квартиры, можно покрасить стены или сделать перестановку, посоветовал дизайнер, архитектор Константин Лагутин. В разговоре с РИАМО эксперт подчеркнул, что можно либо поменять оттенок всех стен, либо перекрасить только одну в яркий акцентный цвет. По словам дизайнера, на краску может уйти около семи тысяч рублей. Кроме того, можно обновить обветшалую мебель, также просто покрасив ее.
Вот уже у вас обновленный интерьер, перестановка в квартире, счастье и атмосферность. Потом можно добавить немного каких-то уютных вещей, — пояснил Лагутин.
Новизны добавят и новые шторы в цвет акцента. Дизайнер также порекомендовал купить вазу и пригласить друзей. По его словам, те могут подарить цветы, которые также дополнят интерьер.
Они вам подарили красивые цветы, вы поставили их на стол. И вот вам счастье за супернедорого и ощущение свежести и уюта, — заключил дизайнер.