Дизайнер дал советы, как недорого обновить интерьер

Чтобы недорого обновить интерьер квартиры, можно покрасить стены или сделать перестановку, посоветовал дизайнер, архитектор Константин Лагутин. В разговоре с РИАМО эксперт подчеркнул, что можно либо поменять оттенок всех стен, либо перекрасить только одну в яркий акцентный цвет. По словам дизайнера, на краску может уйти около семи тысяч рублей. Кроме того, можно обновить обветшалую мебель, также просто покрасив ее.