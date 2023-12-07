Зеленое и яркое: украшаем дом к Новому году

Новый год для русских людей — праздник значимый, новая точка отсчета. «Как встретишь, так и проведешь» — гласит народная мудрость. А подготовка включает в себя и убранство дома — антураж, который создает настроение волшебства.

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Наступающий год по восточному календарю — это год зеленого деревянного Дракона. В китайской мифологии могущественное животное олицетворяет власть, успех и благородство, а элемент дерево символизирует рост и развитие, определенную гибкость. Все это прекрасно сочетается с популярными направлениями оформления домашнего интерьера: экостиль, природные материалы, вещи хенд-мейд, живые растения.

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Главным цветом в Новом году станет зеленый. Но Дракон любит и все блестящее, поэтому переливы серебра и золота его тоже порадуют. С зеленым сочетается красный; давно такой микс не попадал в число рекомендованных стилистами, но сейчас это — безусловный тренд.

Елочка, зажгись!

Еще со времен Петра I на Руси было принято украшать дом на Новый год сосновыми ветками и ставить елку. В этом году лесная красавица — обязательный атрибут торжества. Если вам жалко живое деревце, от которого приходится избавляться после новогодних каникул, можно обойтись и искусственным, тем более сейчас они почти неотличимы от настоящих.

По фэншуй елку лучше устанавливать в углу комнаты. Благоприятный поток энергии на южном направлении наполнит дом любовью и достатком. Если вы расположите дерево на северо-западе, это привлечет друзей. Поставите в центре комнаты — будет удача, здоровье. Определиться, как именно нарядить елку, чтобы почтить зеленого Дракона, нужно, отталкиваясь не только от советов астрологов, но и стилистики помещения. Например, если ваш дом выдержан в скандинавском стиле, для которого характерны светлые оттенки, сюда отлично впишется белая елочка, будто припорошенная снегом и украшенная серебристыми, белыми и нежно-голубыми игрушками.

Для экостиля важна натуральность — не только самого деревца, но и элементов декора. Используйте шарики, шишки, игрушки и фигурки из дерева, даже сделанные своими руками. Дракон, который любит все необычное, оценит вашу фантазию.

Русский стиль подразумевает обилие текстиля, и новогоднюю мишуру могут отлично заменить несколько лент с ярким рисунком. Дополнят убранство лесной красавицы фрукты, деревянные фигурки, шишки, конфеты, пряники.

Приверженцы минимализма наверняка оценят темную елку. Черный таинственен, элегантен и благороден. И если украсить новогоднее дерево игрушками и гирляндами в ярко-красных и золотых тонах, оно не будет выглядеть мрачно.

При оформлении лофта можно полностью отказаться от декора, просто поставив искусственную елку серебристого или золотого цвета. Дракона привлекают необычные решения, поэтому как вариант переверните елку вниз макушкой, а подарки расположите наверху — это вызовет восторг у детей, которые придут на праздник. Еще один вариант — подвесить деревце к потолку.

Приручить дракона

Хотя Новый год ассоциируется именно с елкой, не у всех есть возможность ее установить. Альтернатива — сосновые или еловые веточки. Их можно поставить в вазу, украсить гирляндами и маленькими шариками либо расположить на подоконнике, на полочках. Сейчас продаются уже готовые композиции, но можно сделать декор и самим.

Для оформления входа в помещение традиционно используют венки и еловые веточки. Мишуру и гирлянды можно повесить не только на окна и потолок, но и на любые поверхности: люстры, стены, вдоль плинтуса.Выбор гирлянд для декора обширен: это снежинки, фигурки животных, свечи, шары… Зеленый Дракон оценит ваш творческий подход. И если на окнах и потолке вы повесите китайские фонарики, это напомнит хвостатому гостю о его родине. Уделите внимание и изображению самого символа года — поставьте его на видном месте. Идеальный вариант — на праздничном столе, в окружении блестящих шаров и веток.

Стихия дерева символизирует развитие и рост, чему соответствует зеленый цвет. Вывод напрашивается сам: чем больше живых растений в вашем доме, тем лучше. Приветствуется все: и лимонные деревья в кадках, и цветы в горшках, и кашпо, и букеты в вазах. Но если ухаживать за живыми растениями не ваш конек, можно украсить дом и искусственными цветами, которые не увянут после новогодних праздников.

Восток — дело тонкое

Текстиль — еще одна важная деталь при подготовке к Новому году. Праздничный стол трудно представить себе без скатерти. Встречая зеленого Дракона, отдайте предпочтение традиционному белому цвету. Альтернатива ему — красный, который тоже нравится мифическому зверю. А вот салфетки могут быть с яркими принтами, новогодней или восточной тематикой. Золото разрешается использовать в декоре и сервировке смелее, чем обычно, не опасаясь обвинений в дурном вкусе. Еще один не обязательный, но уместный элемент — посуда в стилистике Востока. Например, это может быть набор для суши на деревянной доске.

Соответствующий антураж и настроение создадут вещицы в стиле шинуазри: например, керамическая ваза с нарисованными на глянцевых боках длинноногими журавлями, салфетница с павлином, яркий настенный веер.