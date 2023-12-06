Названы бюджетные способы преобразить квартиру к Новому году

Расхламление пространства и пересмотр сценариев освещения — одни из самых бюджетных способов преобразить квартиру к Новому году, уверена архитектор, руководитель отдела по работе с дизайнерами интерьерной компании Mr.Doors Вероника Антелава. Способы изменить интерьер без лишних затрат она назвала «Ленте.ру».

По словам дизайнера, расхламление и генеральная уборка помогут изменить то, как человек воспринимает собственное жилье. Первое, что она рекомендовала сделать, — пересмотреть системы хранения. Это необходимо, чтобы понять, какие сезонные вещи можно убрать, а от каких лучше избавиться. Все, чем человек не пользовался в течение года, вряд ли пригодится ему в будущем, заверила Антелава.