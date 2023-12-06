Неизменным атрибутом главного праздника зимы является снег: заснеженные улицы, освещенные подмигивающими огоньками, конечно, повышают настроение и манят. Но если вам больше по душе проводить свободное время дома, в тепле и уюте, вооружившись любимым тематическим фильмом, кружкой с горячим какао и съедобными адвент-календарями, то не стоит отказывать себе в этой особой предновогодней атмосфере: достаточно ее кое-чем дополнить.

© Unsplash

"Рамблер" расскажет, как сделать искусственный снег в домашних условиях и украсить квартиру в преддверии праздника.

Видео дня

Снег из соляного раствора

Если требуется покрыть подделку или небольшую деталь интерьера снежком, с задачей справится соляной раствор. Способ его приготовления следующий: доведите до кипения воду в кастрюле, добавьте в нее приличное количество соли, а когда получившаяся жидкость остынет, поместите в нее предмет. Это могут быть еловые шишки или ветки, какие-то игрушки и фигурки: все, чего пожелает фантазия.

Снег из зубной пасты

Зубной пастой можно не только чистить зубы, но и украшать окна или зеркала в доме. Для воссоздания эффекта заснеженности потребуется губка, которая есть на каждой кухне: нанесите на нее пасту в небольшом количестве и аккуратно надавливайте на выбранную в качестве холста поверхность. А еще можно воспользоваться кисточкой и нарисовать ею любой симпатичный вам или вашему ребенку узор.

Снег из пены для бритья

Баллончик пены для бритья и сода – отличный тандем, который позволит вам лепить снежные фигурки, не выходя из дома. Возьмите глубокую емкость, выдавите в нее пену и постепенно добавляйте соду. Через несколько минут вы станете обладателем искусственного снега, который может стать мини-снеговиком или снежинкой на окне.

Снег из наполнителя для подгузников

Снег можно сделать и благодаря подгузникам: они, как известно, наполнены белым материалом, которые при впитывании воды разбухает и становится мягким. План действий нехитрый: разрезать подгузник, вынуть все то, из чего он состоит, и смачивать водой. Процесс полностью под вашим контролем: для больше успеха рекомендуется снабжать наполнитель водой постепенно, чтобы следить за объемом "снежинок" и регулировать их габариты.

Снег из крахмала и ПВА