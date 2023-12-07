Как быстро почистить микроволновку внутри: самые эффективные способы

Ценность микроволновой печи для экономии времени и сил на кухне трудно переоценить. Однако этот прибор часто пачкается во время приготовления и разогревания еды, причем жирный налет и остатки пищи могут привести к его поломке, поэтому очищать и мыть печку нужно регулярно. Чистить микроволновку несложно, но важно делать это правильно, чтобы не повредить ее. Как именно, рассказываем в материале «Ленты.ру».

© Lenta.ru

Как понять, что микроволновку пора мыть?

Видео дня

Помимо вынужденной «генеральной уборки», когда микроволновая печь оказывается забрызгана изнутри частицами пищи, ее следует профилактически мыть не реже раза в месяц. Дело в том, что быстрое приготовление имеет обратную сторону: под воздействием высокой температуры влага и жир испаряются и оседают на стенках прибора.

Существуют эффективные способы очистить внутренние стенки, вращающийся поддон и окошко в дверце, они помогут справиться и со свежей грязью, и с застарелым налетом.

Перечень средств, которыми можно очистить СВЧ-печь:

вода;

лимон или лимонная кислота;

пищевая сода;

уксус;

перекись водорода;

жидкость для мытья посуды.

Как очистить микроволновку с помощью воды?

Когда загрязнения внутри печки не слишком сильные, а налет жира на стенках еще не стал застарелым, отмыть микроволновку можно простой водой. Для этого необходимо создать эффект паровой бани внутри СВЧ-печи.

Пошаговая инструкция по очистке СВЧ-печи водой:

Налейте в миску воду, примерно один стакан, используя при этом только посуду, пригодную для использования в микроволновке. Миску с водой поставьте в печку, включите ее, установите высокую мощность и время нагревания 15 минут. Когда микроволновка отключится, не открывайте дверцу сразу, пусть миска остается внутри еще несколько минут. После этого губкой, смоченной в воде, тщательно протрите внутренние стенки микроволновой печи и удалите всю оставшуюся грязь.

Перед тем как начинать мыть печку после паровой бани, обязательно отключите ее от источника электропитания

Также не стоит трогать микроволновку до того, как она полностью остынет после использования. Иначе можно обжечься.

Как почистить микроволновку содой?

Сода является недорогим и при этом очень эффективным моющим средством, которое быстро растворяет жир и потому хорошо действует даже при наличии старых загрязнений.

Пошаговая инструкция по очистке СВЧ-печи содой:

Насыпьте в миску три столовые ложки соды. Добавьте два стакана воды, размешайте до полного растворения порошка и поставьте в СВЧ-печь. Включите печку на максимальную мощность на 10 минут. После отключения оставьте миску еще на 5-10 минут, не открывая микроволновку. Вымойте печку изнутри губкой.

Как почистить микроволновку лимоном?

Этот метод хорош тем, что кислота, содержащаяся в лимоне, не только справляется с загрязнениями, но также избавляет от неприятного запаха подгоревшей пищи.

Пошаговая инструкция по очистке СВЧ-печи лимоном:

Смешайте в миске стакан воды и сок одного лимона.

Остатки выдавленного лимона порежьте и положите в ту же посуду.

Поместите миску в печку и выставите высокую мощность на 15 минут.

По окончании нагревания не открывайте микроволновку в течение нескольких минут.

Протрите печку губкой или тряпкой.

Как почистить микроволновку с помощью лимонной кислоты?

Это еще одно домашнее средство, которое поможет размягчить скопившийся жир и справиться с неприятным запахом.

Пошаговая инструкция по очистке СВЧ-печи лимонной кислотой:

Разведите чистящий состав из расчета одна столовая ложка лимонной кислоты на стакан воды. Поместите миску с этим составом в микроволновку на 15 минут при высокой мощности. После отключения подержите печку в течение 10 минут закрытой. Вымойте микроволновку изнутри влажной губкой.

В случае если камера печки покрыта эмалью, не рекомендуется использовать лимонную кислоту слишком часто.

Как почистить микроволновку уксусным раствором?

В случае, когда в печке образовался стойкий налет и скопилось много грязи, лучше всего подойдет другой метод — с использованием уксуса. Это достаточно агрессивное средство, способное бороться с самыми сложными загрязнениями. Правда, во время чистки будет чувствоваться резкий запах, но он быстро выветрится, особенно если на время уборки открыть форточку.

Пошаговая инструкция по очистке СВЧ-печи уксусом:

Смешайте в посуде для микроволновки четыре столовые ложки уксуса и четыре столовые ложки воды. Поставьте посуду в печь. Установите СВЧ на высокую мощность на 15 минут. Через 10-15 минут после отключения выньте миску и вымойте микроволновку внутри.

Чистку прибора в уксусном растворе надо проводить в хозяйственных перчатках, чтобы защитить руки от агрессивного воздействия. По окончании следует также хорошо промыть печку от самого средства

Как почистить микроволновку с помощью мыла и перекиси водорода?

Еще один эффективный способ, который задействует самые простые ингредиенты, имеющиеся в любой аптечке.

Пошаговая инструкция по очистке СВЧ-печи мылом и перекисью:

Смешайте в миске по одной столовой ложке перекиси и жидкого мыла и стакан теплой воды. Вспеньте полученный состав, нанесите пену на внутренние поверхности микроволновки. Включите прибор на полную мощность на 6-7 минут. После того как печь остынет, удалите пену вместе с жиром — для этого понадобятся губка, вода и сухая тряпка для того, чтобы по окончании вытереть микроволновку внутри.

Во всех вышеописанных способах для очищения используется эффект паровой бани и ловушки для испарений чистящих средств, которые создает сама печка. Однако это не единственный возможный вариант очистки.

Как почистить микроволновку губкой с моющим средством?

Пошаговая инструкция по очистке СВЧ-печи синтетическим средством:

Смоченной в воде губкой вспеньте жидкость для мытья посуды. Положите губку в микроволновку и включите ее при минимальной мощности на 30 секунд. Откройте дверцу и промойте внутренние поверхности печи той же губкой.

Что делать, если микроволновая печь пожелтела?

Пластик, из которого чаще всего бывают сделаны корпус и детали печи, часто приобретает желтоватый оттенок из-за температурных перепадов. Однако удалить эту желтизну совсем не сложно.

Отбеливатель с хлором

Во-первых, это можно сделать с помощью отбеливателя, содержащего хлор. Чтобы отбелить печь, смочите в любом хлорном отбеливателе кусок хлопчатобумажной ткани, отожмите немного, накройте ей микроволновую печь и оставьте так на ночь или на полдня. При этом сверху лучше обернуть корпус устройства полиэтиленом, пищевой пленкой или надеть на него пакет. По окончании чистки печь следует вытереть насухо.

Перекись водорода

Другой способ — с помощью перекиси водорода разного процентного содержания. При слабой желтизне можно использовать перекись из домашней аптечки для обработки ссадин, при сильной подойдет перекись водорода для осветления волос (8-12 процентов).

Протрите средством корпус микроволновки, оберните его полиэтиленом или фольгой и оставьте на несколько часов. Также можно намочить в растворе перекиси ткань и накрыть ею печь, как в первом варианте.

Сода и стиральный порошок

Еще один способ — с использованием соды и стирального порошка. Для этого надо растворить в теплой воде порошок и соду, нанести полученный состав на пожелтевший пластик и оставить на ночь, после чего тщательно протереть его сухой тряпкой.

Общие правила ухода за микроволновкой

Чтобы микроволновая печь прослужила как можно дольше и со временем не потеряла презентабельный вид, следует соблюдать базовые правила ухода за СВЧ-устройством.

Как ухаживать за микроволновкой: