Чем можно заменить новогоднюю елку: 7 необычных идей

Есть несколько альтернативных вариантов, которыми можно заменить новогоднюю елку.

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НОВОГОДНЕЕ ДЕРЕВО ИЗ КНИГ

Постройте конструкцию с использованием книг разных размеров. Такая новогодняя елка создаст уникальный и оригинальный вид и станет прекрасной памяткой для книголюбов.

ДЕРЕВО В ГОРШКЕ

Соберите небольшие ветки разной длины и установите их в горшке с песком или камнями. Украсьте альтернативную елку различными игрушками и гирляндами.

НОВОГОДНЯЯ ЕЛКА ИЗ ГИРЛЯНД

Подвесьте гирлянды на стену в форме елочки, а затем украсьте их разноцветными орнаментами или фигурками.

ДЕРЕВО ИЗ ФОТОРАМОК

Выставьте фоторамки различных форм и размеров на стену в форме елочки, а затем украсьте их миниатюрными новогодними игрушками. Это не только создаст праздничное настроение, но и добавит оригинальности в ваш декор.

БУМАЖНАЯ ЕЛКА

Сделайте элегантную бумажную елку, используя разнообразные цветные листы картона.

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ СТЕНА

Украсьте стену или оконную раму различным рождественским декором. Вы можете создать рисунок или паттерн, например, в форме елки или звезды, чтобы создать праздничное настроение.

АЛЬТЕР НАТИВНАЯ КОМПОЗИЦИЯ

Создайте оригинальную рождественскую композицию из цветов, веток, ягод, конфет, фруктов или других предметов. Вы можете использовать любые материалы или предметы, которые ассоциируются с праздниками, и создать свою собственную уникальную альтернативную рождественскую декорацию.