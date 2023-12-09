Эксперт объяснил, как выбрать новогоднюю гирлянду

Профессор РТУ МИРЭА Роман Шамин рассказал, на какие детали в первую очередь стоит обратить внимание при покупке новогодней гирлянды.

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«Нужно обратить внимание на вид гирлянды. Они бывают лампочные и светодиодные. В плане пожарной безопасности диодные предпочтительнее», – рассказал профессор.

Шамин уточнил, что светодиодная гирлянда испускает меньше тепла и в этом плане более безопасна.

Также при покупке нового или использовании старого украшения необходимо проверить обмотку провода, особенно тщательно в месте соединения с вилкой и блоком питания.

Немалое значение имеет и запах изделия: резкий химический указывает на низкое качество использованных при производстве материалов, пишет RT.

Кроме того, не стоит использовать гирлянды, предназначенные для дома, на улице.