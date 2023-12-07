Как отметить Новый 2024 год дома: 8 нешаблонных вариантов на любой вкус

До Нового года осталось меньше месяца, а значит самое время подумать о том, как лучше его встретить, чтобы не заскучать. Поверьте, можно заняться чем-то гораздо более интересным, чем смотреть телевизор и поглощать оливье. И чтобы это устроить, не нужно ничего сверхъестественного.

1. Организуйте мастер класс

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В год Зеленого Дракона устройте мастер-класс по выпечке печенья в форме символа года. Такое угощенье понравится и взрослым, и детям. Фото: iStock

За несколько часов до Нового года, когда все будут в сборе, проведите для гостей мастер класс. Например, научите друзей готовить вкусные коктейли или суши под вашим руководством. Или можно провести настоящую чайную церемонию, урок по каллиграфии. Девушкам можно предложить мастер-класс по маникюру. А для маленьких гостей провести урок по раскрашиванию самодельного печенья или по созданию елочной игрушки.

2. Устройте тематическую вечеринку

Если вы выберете вечеринку в стиле “Алисы в стране чудес”, можно испечь пирожки с надписью "Съешь меня", сыграть в крокет и устроить безумное чаепитие. Фото: iStock

Если каждый Новый год вы отмечаете одной компанией и уже перепробовали все виды домашних развлечений, то отличной альтернативой станет тематическая вечеринка. Золотая, гавайская, венецианская, супергеройская, ретро или хюгге-вечеринка... Тематика может быть какой угодно. Пусть гости проявят фантазию, а заодно можно устроить конкурс на лучший костюм. Выбрав тему вечеринки, не ограничивайтесь одними лишь нарядами - основной мотив можно представить и в декоре, и на новогоднем столе.

3. Обустройте фотозону

Фотозону можно обустроить в прихожей или выделить по нее целую комнату. Все зависит от вашей фантазии и возможностей. Фото: iStock

Оживить привычную встречу Нового года поможет фотозона, у которой как на светском мероприятии все гости смогут сфотографироваться в своих нарядах. Подберите подходящий для фотозоны фон, развесьте венки из еловых веток, гирлянды. Установите освещение. Рядом положите праздничные маски, оленьи рожки, шапочки деда Мороза и другие забавные аксессуары. После праздника снимки можно будет распечатать и подарить на память всем участникам новогодней вечеринки.

4. Напишите письмо из прошлого

Не договаривайтесь заранее о содержании письма и не подсматривайте за тем, что пишут ваши друзья. Чем естественнее будет послание, тем забавнее оно получится. Фото: iStock

Возьмите лист бумаги и вместе с гостями напишите письмо, загибая листок после каждого предложения. Так каждый следующий автор послания не будет знать, что написал предыдущий, а итоговое письмо получится забавным. Полученную записку можно разместить в шкатулке, конверте или, например, в елочной игрушке. В такой капсуле времени пусть письмо дождется следующего года - тогда его можно будет извлечь и от души посмеяться с друзьями, читая послание.

5. Введите новую традицию

Почему бы не ввести традицию общего фото и каждый последующий праздник держать в руках снимок с предыдущего? Спустя несколько лет у вас получится своеобразный фотокоридор, на котором будет видно, как вы изменились за это время.

Придумайте забавный новогодний ритуал и превратите его в традицию. Можно попробовать такие варианты.

Интервью в будущее

Попросите гостей на видео рассказать о прошедшем годе и поделиться планами на будущий - с условием, что обязательно посмотрите это вместе на следующий Новый год. Поверьте, спустя год, вы будете очень удивлены. Мы видим себя каждый день и не замечаем, как сильно меняется наша жизнь. Оказывается, за год мы сменили работу, нашли новое хобби, научились петь йодль, смогли простоять в планке 5 минут или пробежать марафон.

Для интереса можно добавить каверзные вопросы или попросить поведать о самых смешных случаях уходящего года.

Арт-вечеринка

Заранее подготовьте краски, бумагу и маркеры или фото из журналов и клей. Пусть каждый участник пофантазирует и изобразит, каким видит следующий год. Спустя год рисунки можно будет снова показать друг другу и посмотреть, что из загаданного сбылось, а затем… изобразить уже следующий год.

Можно нарисовать елку желаний, написав на каждой ветке планы на наступающий год.

6. Устроить ночь игр

Если не хотите ломать голову над новыми конкурсами, всегда можно сыграть в шарады. Игра не новая, зато веселье обеспечено.

Как провести новогоднюю ночь с пользой и настоящим весельем? Устроить марафон игр! Если крокодил, мафия и твистер уже надоели, то вот еще несколько идей.

Охота за подарками

Устройте охоту за подарками: спрячьте их по квартире, оставьте подсказки и нарисуйте для гостей карту, следуя которой они смогут получить заветные презенты. Понаблюдайте, как участники будут возбужденно бегать по квартире - поверьте, это весело и смешно.

Нарисуйте карту сокровищ. Пусть гости почувствуют себя настоящими пиратами в поисках подарков.

Шляпа желаний

Сделайте "Шляпу желаний". Найдите подходящий головной убор и положите туда заранее заготовленные задания или желания, которые потом участники вечеринки будут по очереди вытаскивать. Задания могут быть самыми разными: собрать все желтые предметы в доме, станцевать джигу-дрыгу или в белых стихах поздравить вредную соседку по лестничной площадке - все что угодно! Главное, чтобы всем гостям было весело.

Для музыкальных заданий подготовьте караоке и устройте музыкальный баттл между участниками. Впрочем, любимые песни всегда можно спеть вместе.

Игра в ватные снежки

Чтобы немного размяться и растрясти оливье, можно поиграть в ватные снежки. Начните с конкурса на меткость: подготовьте мишень из ведра (подойдет и маленькая кастрюлька) и по очереди с расстояния в несколько метров кидайте туда ватные шарики. Предупреждаем, летать они будут плохо, зато азарт и веселье гарантированы.

После такого разогрева можно всем выйти на улицу и устроить уже настоящий снежный бой.

Конкурс на самую смешную фотографию

Предложите гостям в течение вечера запечатлевать забавные моменты, а под конец празднования проголосуйте за лучший снимок и вручите приз победителю.

Принять участие в конкурсе фотографий могут все, включая ваших питомцев.

7. Проведите киномарафон

В обычные дни мы редко позволяем себе несколько часов подряд смотреть фильмы и сериалы - так почему бы не сделать это в новогоднюю ночь?

Совсем необязательно включать уже традиционные новогодние фильмы вроде "Один дома" и "Гринча". Можно заново пересмотреть "Гарри Поттера" или включить все рождественские серии "Друзей". А можно поностальгировать, в очередной раз пересмотрев советские фильмы - "Ирония судьбы", "Чародеи", "Иван Васильевич меняет профессию". В общем, вариантов куча, главное договориться внутри компании так, чтобы всем гостям было интересно.

8. Присоединяйтесь к виртуальной вечеринке

Онлайн-вечеринка - прекрасная возможность не просто пообщаться. Вы можете отправить виртуальные открытки, сыграть в онлайн-игры или посмотреть вместе любимые новогодние фильмы.