Стало известно, что нельзя делать собаке при прогулке зимой

Собаки на зимних прогулках часто едят снег, но такое, казалось бы, безобидное действие, может обернуться плачевными последствиями, предупреждает президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. Об этом он сообщил РИАМО.

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Снег, если прогулка проходит не на вашем участке, может содержать токсичные вещества, например, реагенты или антифриз, которыми питомец может отравиться. Отравиться собаки могут также окрашенным, подтаявшим снегом или тем, что лежит у автотрасс.

Симптомами такого отравления часто бывает раздражение слизистой, возникают аллергические реакции.

В снегу могут находиться и инородные предметы — от веток деревьев до осколков стекла, проглотив которые, животному понадобится помощь ветеринара.

Причины, по которой собаки едят снег, обычно довольно просты: питомец просто хочет выпить воды или поиграть со снегом. Однако поедание снега может означать и проблемы со здоровьем у собаки.

«Например, некоторые собаки могут есть снег по той же причине, что и зелень летом: это помогает вызывать рвоту и очистить кишечник», — говорит кинолог.

Во время зимней прогулки собака также может подхватить простуду. Если у питомца наблюдается озноб и дрожь, следует обратиться к специалисту, говорит Голубев.