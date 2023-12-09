Агроном рассказала, как бороться с хвощом на участке

На некоторых участках невероятными темпами разрастается хвощ. Почему так происходит и как можно решить эту проблему, рассказала Татьяна Орлова .

«Хвощ произрастает на кислых почвах, – отвечает главный агроном областного общества садоводов Татьяна Орлова. – Они могут образовываться по разным причинам. В нечерноземной зоне такие почвы характерны для лесной зоны – хвойный опад подкисляет землю».

Если добавлять органику, произведенную из падалицы фруктов, то тоже можно подкислить почву, так как такой субстрат содержит много кислоты. Хвощ надо уничтожать всеми доступными методами – механическими и химическими.

В этом случае такие участки придется раскислять – вносить ту же известь и доломитовую муку или золу. Последняя подщелачивает почву, и ее не следует употреблять щедро. Рекомендации по нашей зоне использования золы – не больше 200 г на 1 кв. м. А вот на участки с хвощом можно вносить не жалея.