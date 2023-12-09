Кинологи рассказали, как выбрать щенка

Кинологи рассказали, как правильно выбрать щенка
Выбрать идеального щенка из помета нелегко. Каждый малыш проявляет свой характер и манеры.
Кинологи Российской кинологической федерации рассказали, как сделать правильный выбор.
Следует понаблюдать за всеми животными, чтобы подметить их характер и активность, а также убедиться в их здоровье.
Чаще всего рекомендуется приобретать щенка из второго или третьего помета от одного и того же кобеля. Это свидетельствует о том, что собака дает здоровое потомство.
Специалисты рекомендуют познакомиться с будущим питомцем как можно раньше. Лучших щенков часто забирают первыми, поэтому стоит поторопиться, чтобы посмотреть всех малышей из помета до 8–9 недель возраста.
Обратить внимание нужно на их содержание и общение друг с другом. Лучше всего выбирать щенка, который не будет слишком активным и доминантным, но и не слишком робким и пугливым.
При выборе щенка также стоит ориентироваться на свои желания и потребности. Если вам нужна активная собака, выбирайте игривого и любознательного питомца. Здоровый и хорошо социализированный щенок будет легко вступать в контакт с человеком без проявления агрессии.
Обязательно нужно проверить здоровье щенка. Убедиться, что его тело пропорциональное, шерсть без проплешин и шелушений, а уши и глаза чистые. Важно, чтобы у щенка были все молочные зубы и отсутствовал неприятный запах из пасти. Также нужно понаблюдать за его передвижениями и реакцией на звуки и движения.
Не существует идеальных собак, подходящих всем. Каждый ищет себе того питомца, который будет устраивать лично его. Делая вывод, можно сказать, что главное при выборе щенка – обратить внимание на его характер, особенности породы и здоровье. Это поможет обрести хорошего друга для семьи.