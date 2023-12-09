Кинологи рассказали, как выбрать щенка

Выбрать идеального щенка из помета нелегко. Каждый малыш проявляет свой характер и манеры.

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Кинологи Российской кинологической федерации рассказали, как сделать правильный выбор.

Следует понаблюдать за всеми животными, чтобы подметить их характер и активность, а также убедиться в их здоровье.

Чаще всего рекомендуется приобретать щенка из второго или третьего помета от одного и того же кобеля. Это свидетельствует о том, что собака дает здоровое потомство.

Специалисты рекомендуют познакомиться с будущим питомцем как можно раньше. Лучших щенков часто забирают первыми, поэтому стоит поторопиться, чтобы посмотреть всех малышей из помета до 8–9 недель возраста.

Обратить внимание нужно на их содержание и общение друг с другом. Лучше всего выбирать щенка, который не будет слишком активным и доминантным, но и не слишком робким и пугливым.

При выборе щенка также стоит ориентироваться на свои желания и потребности. Если вам нужна активная собака, выбирайте игривого и любознательного питомца. Здоровый и хорошо социализированный щенок будет легко вступать в контакт с человеком без проявления агрессии.

Обязательно нужно проверить здоровье щенка. Убедиться, что его тело пропорциональное, шерсть без проплешин и шелушений, а уши и глаза чистые. Важно, чтобы у щенка были все молочные зубы и отсутствовал неприятный запах из пасти. Также нужно понаблюдать за его передвижениями и реакцией на звуки и движения.