Как выбрать фейерверк на Новый год и безопасно его запустить

Новогодние праздники принято отмечать с использованием всевозможных фейерверков, петард и другой пиротехники. В МЧС РФ рассказали, как правильно запускать пиротехнику, чтобы обезопасить себя. URA.RU в материале приводит основные советы по выбору и запуску пиротехнических изделий.

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Пиротехника бывает профессиональной и бытовой. Первая предназначена для использования квалифицированными специалистами, в то время как другую может приобрести и использовать почти любой желающий. Бытовая пиротехника подразделяется на три класса опасности:

При выборе пиротехники важно обратить внимание на следующие детали. В первую очередь нужно убедиться, что упаковка изделия не повреждена. Также нужно избегать пиротехники с признаками промокания.

Далее нужно посмотреть на маркировку. На упаковке должен быть указан знак качества Ростеста, класс опасности и срок годности.

После нужно обратить внимание на инструкцию. Она должна быть на русском языке, где прописаны правила использования пиротехники и меры безопасности.

В МЧС советуют покупать фейерверки и другие пиротехнические средства в специализированных магазинах. Там же можно проконсультироваться со специалистами, которые сориентируют в вопросах применения.

При запуске пиротехники следуйте этим мерам предосторожности:

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