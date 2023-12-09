Эксперты назвали самые устойчивые к болезням сорта томатов

Среди жителей Волгоградской области большое количество дачников, которые любят выращивать небольшие, удлиненной формы помидоры-сливки. Однако в 2023 году многим из-за различных болезней овощей не удалось получить хороший урожай и приготовить заготовки на зиму. Эксперты посоветовали, как избежать данных проблем в следующем сезоне.

По словам специалистов, в первую очередь при выборе семян тех или иных сортов томатов необходимо обращать внимание на устойчивость к болезням. Что касается сортов или гибридов сливок, то в настоящее время устойчивых к вирусам грибных заболеваний существует очень мало.

А вот столовые и салатные сорта томатов более устойчивы. Они стойки к вирусу томатного увядания, фузариозу и альтернариозу. Так что в магазине обязательно нужно смотреть характеристики посадочного материала.