Ветеринар назвала опасные новогодние украшения для питомцев
Ветеринар Любовь Корочева рассказала о том, какие новогодние украшения могут быть опасны для кошек и собак. Это всевозможная мишура, гирлянды, стеклянные игрушки, а также сама елка. В интервью радио Sputnik ветеринарный врач указала, какой вред они способны нанести питомцам.
«Самое опасное – это у нас всегда дождик, потому что очень часто животные, особенно кошки, любят его стаскивать с елки, и потом это самые частые посетители ветклиник после Нового года. До такой степени, что из прямой кишки может торчать этот самый дождик. Это опасно тем, что в кишечнике он может запутаться, вплоть до того, что приходится делать полостную операцию и из кишечника извлекать все вот эти красивые штучки», - говорит Корочева.
Мелкие стеклянные игрушки тоже могут доставить немало хлопот – кошки и собаки могут стаскивать их с елки и разбивать, а потом глотать маленькие кусочки стекла. Опасность представляют и крепления для шаров, в случае проглатывания они могут разрезать пищевод животного, а также проколоть внутренние органы.
«Искусственные елки тоже не очень безопасны, потому что их не всегда делают из качественных материалов. Животные могут травиться всеми этими ПВХ, а детали от таких елок могут застревать в кишечнике», – резюмировала специалист.