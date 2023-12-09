Ветеринар назвала опасные новогодние украшения для питомцев

«Самое опасное – это у нас всегда дождик, потому что очень часто животные, особенно кошки, любят его стаскивать с елки, и потом это самые частые посетители ветклиник после Нового года. До такой степени, что из прямой кишки может торчать этот самый дождик. Это опасно тем, что в кишечнике он может запутаться, вплоть до того, что приходится делать полостную операцию и из кишечника извлекать все вот эти красивые штучки», - говорит Корочева.