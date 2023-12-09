Названо оптимальное время прогулки с собакой в сильные морозы

Многие декоративные породы выводились в теплых регионах, и для них нынешние условия являются некомфортными, обморожение может закончиться даже летальным исходом. Гладкошерстные собаки должны гулять только в одежде. Она должна быть не для красоты, а комфортной, чтобы поддерживать теплообмен. Лучше выходить гулять на пять — десять минут, сделать свои дела и возвращаться домой, — сказал Уражевский.