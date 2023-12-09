Как выращивать каланхоэ и алоэ

Алоэ и каланхоэ совершенно незаслуженно начали утрачивать свою популярность среди цветоводов-любителей. На смену им пришли фикусы, драцены, спатифиллумы. Но эти растения декоративны, и только. В то время как каланхоэ и алоэ содержат настолько полезный сок, что в нем даже можно проращивать семена. Зеленая мякоть листьев этих растений – просто кладезь полезных элементов, обладающих выраженными целебными свойствами. Комплекс содержащихся в них биологически активных веществ обладает ранозаживляющими, противовоспалительными, бактериостатическими и другими свойствами. Это растения из серии «Домашний доктор».

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По словам руководителя научного центра аграрного вуза Игоря Подковырова, сок алоэ и каланхоэ стимулирует прорастание семян овощных и цветочных культур.

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«Для этого срезают 3–5-летние листья алоэ и хорошо развитые темно-зеленые листья каланхоэ. Помещают их в холодильник на 5–7 дней, после чего выжимают сок. Его можно слегка разбавить водой. В таком растворе семена замачивают на 24 часа, а затем высевают в грунт», – говорит специалист.

Науке известен десяток видов алоэ, из которых в домашних условиях наиболее часто выращивают алоэ древовидное и эру, произрастающие на американском континенте. Лечебное каланхоэ Дегремона относится к семейству толстянковых и произрастает в Южной и Юго-Восточной Азии.

Растения, кстати, не родственники, но у них много общего. В частности, оба – суккуленты, то есть они очень засухоустойчивые и жаростойкие. Для роста им необходимы бедные элементами питания легкие песчано-каменистые почвы.

Они светолюбивые, но могут выращиваться при непродолжительном затенении. Также хорошо переносят сухой воздух помещений благодаря плотной кутикуле на листьях и восковому налету.

В листьях запасается влага, которая используется растениями во время засухи. Как и все суккуленты, растения чрезвычайно выносливые.

Даже если земляной ком совсем пересох, они все равно будут расти, питаясь запасами влаги из нижних листьев. Размножают алоэ черенками – детками, которые образуются в нижней части ствола в большом количестве. Их аккуратно отделяют от материнского растения, обрабатывают нижнюю часть стимулятором корнеобразования и высаживают во влажный грунт.

Каланхоэ на листьях образует множество деток, которые легко укореняются, попадая на поверхность почвы.

Пересаживают их в новые горшки по 5–7 штук. Грунт готовят из смеси крупнозернистого песка и дерновой земли или торфогрунта в соотношении 1:2. На дне горшка устраивают хороший дренаж из керамзита или перлита. В горшке не должна застаиваться вода, так как это приведет к корневым гнилям, болезням и гибели растений. Проводить данную процедуру нужно ежегодно весной.

Алоэ растет много лет, а каланхоэ нуждается в периодическом омоложении. Обычно оно цветет в зимний период, после чего требует замены на молодое растение.

Старое, выцветшее вырезают, а укоренившихся в горшке деток пересаживают в новый грунт. Каланхоэ растет в один стебель и требует опоры. Его подвязывают к колышку по мере необходимости.

Уход за алоэ и каланхоэ очень простой. Необходимы умеренный полив, подкормки один-два раза в месяц комплексными удобрениями или смесями для кактусов. Опрыскивать листья не следует.

Периодически их моют водой комнатной температуры в ванной или протирают влажной мягкой тряпочкой.

От вредителей эти полезные растения практически не страдают. Но на листьях все-таки могут появляться щитовки. Чтобы избавиться от них, достаточно смыть мыльной водой.

Алоэ на летний период полезно выносить из комнаты на лоджию, балкон, террасу или в сад. При этом его совершенно не обязательно высаживать в открытый грунт. Нужно выставить горшок в полутень, а после небольшой закалки – на солнечное место. Благодаря этому растение накопит еще больше целебных веществ в листьях.