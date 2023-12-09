Как ухаживать за комнатными цветами в отопительный сезон

Практически все комнатные растения реагируют на смену сезонов. Период покоя у большинства из них приходится на зимние месяцы. К содержанию растений в это время существуют особые требования, о которых цветовод должен знать. Тем более что в отопительный сезон меняется микроклимат в доме. Это сразу же отражается на внешнем виде растений. Они могут начать усыхать, сбрасывать нераспустившиеся бутоны. Часто желтеют листья.

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Для того чтобы сохранить жизнь и здоровье любимых растений в отопительный сезон, нужно соблюдать некоторые правила.

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Полив комнатных растений зимой нужно сократить

С наступлением холодов и сокращением светового дня комнатные цветы начинают медленнее расти и потребность в поливе уменьшается. Сокращать полив нужно постепенно, однако следите, чтобы земляной ком пропитывался полностью и все корни получали влагу.

Воду лучше использовать только отстоянную и комнатной температуры.

Перед поливом рекомендуется проверить, насколько просох грунт. Если он влажный, процедуру лучше отложить, ведь заливать цветы зимой опасно. Скопившуюся в поддоне воду обязательно нужно слить.

Влажность в помещении должна быть не менее 65%

Горячие батареи существенно снижают влажность воздуха в помещении. Жар от батареи и пересушенный воздух могут стать настоящим испытанием для ваших любимцев. Здесь есть несколько способов повысить влажность.

На батареи можно повесить мокрые полотенца. Влажность в помещении они повысят, но их нужно постоянно смачивать водой. Кроме того, они не придадут особой эстетичности интерьеру.

Также, чтобы помочь растениям в отопительный сезон, можно использовать поддон с керамзитом и водой. В него ставят кашпо с цветами. Не забывайте, что за такой конструкцией придется ухаживать, а керамзит периодически промывать. При использовании низких поддонов влажность существенно не изменяется.

Ухаживать за цветами во время отопительного сезона помогут увлажнители воздуха. Это может быть электрический или пассивный увлажнитель. Пассивные нужно просто повесить на батарею и налить в них воды. Они могут быть в виде цветочных горшков, например.

В зимний период нужно обеспечить цветам хорошее освещение

Чтобы в зимний период ваши зеленые питомцы сохранили здоровье, нужно обеспечить им достаточное количество света. Поставьте растения на самый светлый подоконник. Обязательно следите за чистотой стекол. Не забывайте несколько раз в месяц вращать кашпо, чтобы цветок не вытягивался.

Можно также организовать досвечивание при помощи фитолампы.

Температура в помещении

Чтобы комнатные растения хорошо перенесли отопительный сезон, необходимо обеспечить правильный температурный режим. Для большинства растений температура не должна опускаться ниже +15 градусов. Растения, стоящие на подоконнике, под которым есть батарея, могут страдать от перегрева. Важно, чтобы от нее до горшка было не менее 15–20 см.

Защищать растения нужно и от холода. Рекомендуется заделать щели в окнах, под горшки можно положить подставки из пенопласта или пробки. Следите, чтобы листья цветов не касались стекол.

Многие растения не любят сквозняков, поэтому во время проветривания помещения их лучше убрать от окна.

Как подкармливать растения зимой

Для растений, которые зимой находятся в состоянии покоя, подкормки не нужны. Их количество следует сокращать постепенно осенью, а возобновлять весной. Сигналом может послужить появление молодых листочков.

Подкармливают в холодное время года только те растения, которые в этот период цветут. Например, каланхоэ, фиалку, пуансеттию, шлюмбергеру (декабрист).

Пересадка растений в период покоя

Растения, находящиеся в состоянии покоя, лучше не пересаживать. Однако если у цветка загнили корни, нужно срочно менять грунт.