Cобака может плохо себя вести из-за здоровья, стресса и психотравм – кинолог

Причиной плохого поведения собаки могут стать неправильная дрессировка, проблемы со здоровьем, стресс, большие нагрузки и психологические травмы. Об этом рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

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Как отметил кинолог, прежде чем приступать к обучению собаки, важно изучить ее поведение, характер и особенности, а также ознакомиться со специальной литературой или получить консультацию специалиста.

"Дело в том, что не всегда то, что хорошо для одного питомца, подойдет другой собаке. Некоторым, например, в качестве поощрения за правильно выполненную команду лучше подойдет игра, а не лакомство", – отметил кинолог.

Помимо этого, как подчеркнул кинолог, необходимо дозировать обучение и не пытаться обучить его сразу всему. Если выбранный метод не подойдет собаке, она может отказываться выполнять команды, не ориентироваться на хозяина и проявлять деструктивное поведение.

Поводом для плохого поведения могут стать также проблемы со здоровьем. Когда собака чувствует боль или дискомфорт, она может не слушаться хозяина, ее поведение может резко меняться. Она может стать вялой или наоборот тревожной и агрессивной.