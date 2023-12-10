Как выбрать идеальную искусственную елку — совет от экспертов

Со снегом, каплями, пушистые и не очень, недорогие и по внушительной цене — каких только искусственных елок нет в продаже. И конечно, хочется, чтобы лесная красавица радовала долгие годы, а не один-два сезона. Как не ошибиться в выборе, «Газете.Ru» рассказали представители российского производителя праздничного декора.

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По словам специалистов, если вам нужна долговечная ель, выбирайте литую. Она не сомнется, а потому будет долго сохранять первоначальный внешний вид.

Самые бюджетные — пленочные ели, выполненные из ПВХ. Но скупой платит дважды — такая быстро потеряет форму и презентабельный внешний вид. К счастью, существует золотая середина — она для многих и станет тем самым идеалом. Это смешанные ели.

«На краях веток иголки литые, а ближе к стволу — пленочные. Благодаря этому смешанные ели выглядят реалистично, как и полностью литые, но стоят бюджетнее», — объясняют эксперты.