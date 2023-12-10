Ортопед предостерегла от покупки китайских подушек в форме куба

Дорожная подушка — вещь первой необходимости в длительном путешествии. Без неё не получится нормально вздремнуть в дороге — шея будет затекать и болеть. Но саму подушку тоже надо выбрать правильно, иначе пострадает не только шея. Как это сделать, рассказала врач травматолог-ортопед сети ортопедических салонов ОРТЕКА Дарья Черемисова.

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Сначала о том, зачем вообще нужна дорожная подушка. В сидячем положении мышцы шеи очень сильно нагружаются, при том что в норме они не должны испытывать такое давление, чтобы удерживать голову в вертикальном положении. Из-за этого мышцы перенапрягаются, и нужно их разгрузить. Как раз для этого и придумали дорожные подушки.

Ортопед перечислила несколько критериев выбора хорошей дорожной подушки:

форма: кольцо или рогалик;

высота: должна заполнять пространство от плеч до нижней челюсти, чтобы плотно прилегать;

материал: лучше с памятью формы, а не надувная.

Важно помнить одно: если подушка не будет прилегать плотно, голова будет долгое время наклонена, из-за этого могут переживаться сосуды шеи. А это чревато головной болью и повышением артериального давления.

Какую дорожную подушку точно не стоит брать?

По словам Черемисовой, для путешествий никак не подходит новинка от китайских производителей — дорожная подушка в форме куба с отверстием для лица. Она ставится на колени или стол.

Из-за того что голова в таком положении находится ниже грудного отдела, в шейном отделе будет происходить скручивание. Так можно пережать сосуды шеи и нарушить кровообращение головного мозга, а из-за сдавливания внутренних органов может уменьшится объём лёгких, предупредила ортопед в разговоре с радио Sputnik.