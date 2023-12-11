Как избежать появления насекомых в цветочных горшках

Комнатные растения для многих людей являются не только предметом интерьера, но и настоящими членами семьи. В связи с этим бывает очень грустно, когда любимый цветок начинает гибнуть из-за нашествия насекомых.

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Специалисты рассказали, как избежать данной проблемы и спасти зеленых питомцев.

По словам опытных цветоводов, для профилактики появления насекомых в горшках в первую очередь необходимо периодически разрыхлять в них землю. Данная мера поможет обеспечить дополнительный приток кислорода к корням растений и не даст скопиться лишней влаге в почве.

Также каждый цветок нужно пересаживать, чтобы избежать появления дефицита полезных микроэлементов и размножения вредителей.

Будет полезно проводить и ежедневный осмотр посевов. Это позволит быстро обнаружить подгнившие побеги и своевременно их удалить.

Кроме того, специалисты телеграм-канала "Цветочница" не рекомендуют часто поливать растения и удобрять их чайной заваркой, так как она может стать причиной появления мошек.