Как избежать появления насекомых в цветочных горшках
Комнатные растения для многих людей являются не только предметом интерьера, но и настоящими членами семьи. В связи с этим бывает очень грустно, когда любимый цветок начинает гибнуть из-за нашествия насекомых.
Специалисты рассказали, как избежать данной проблемы и спасти зеленых питомцев.
По словам опытных цветоводов, для профилактики появления насекомых в горшках в первую очередь необходимо периодически разрыхлять в них землю. Данная мера поможет обеспечить дополнительный приток кислорода к корням растений и не даст скопиться лишней влаге в почве.
Также каждый цветок нужно пересаживать, чтобы избежать появления дефицита полезных микроэлементов и размножения вредителей.
Будет полезно проводить и ежедневный осмотр посевов. Это позволит быстро обнаружить подгнившие побеги и своевременно их удалить.
Кроме того, специалисты телеграм-канала "Цветочница" не рекомендуют часто поливать растения и удобрять их чайной заваркой, так как она может стать причиной появления мошек.
Не стоит забывать и про использование различных дезинфицирующих средств для грунта. Они помогут не только отпугнуть насекомых, но и избавиться от личинок вредителей.