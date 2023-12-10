Сроки и правила посадки огурцов в открытый грунт в 2024 году

В сезон овощей многие огородники хотят получить урожай, выращенный своими руками. Одним из самых актуальных вопросов является, когда и как сажать огурцы в открытый грунт в 2024 году? Многие рекомендует предварительно подготовить рассаду, благодаря ее наличию процесс выращивания овощей ускорится. Также при посадке огурцов учитывают и другие важные моменты.

© Клео.ру

Сроки посадки огурцов

Видео дня

Сроки посадки огурцов в открытый грунт зависят от климатических условий в вашем регионе. Общее правило заключается в том, что огурцы являются теплолюбивыми растениями, поэтому их посадку лучше проводить, когда минимальная температура почвы установится не ниже +10 градусов.

В холодных регионах огурцы можно выращивать с использованием укрытий или подогреваемых теплиц. Если у вас короткое лето, можно начинать посадку огурцов в открытый грунт после того, как прошли все заморозки, и установилась стабильная теплая погода. В теплых регионах с более мягким климатом, высаживать овощи можно начинать раньше, когда почва прогреется до +10 градусов. Обычно это происходит весной.

Высаживание рассады осуществляется в срок, когда ее возраст достигает 3-4 недель. Ее можно посадить под пленочное укрытие после 10 мая. Если планируется обойтись без него, то нужно ориентироваться на срок после 10 июня.

Лучше всего ориентироваться на местные климатические условия и рекомендации садоводов в вашем регионе. Также учтите, что разные сорта огурцов могут иметь разные требования к температуре почвы и воздуха, поэтому уточните рекомендации для конкретного сорта, который вы планируете выращивать.

Подготовка почвы и семян к посеву

Важную роль в успешном выращивании растений играет подготовка почвы и семян перед посевом огурцов в открытый грунт. Клео.ру уделил внимание изучению каждого из этих моментов и подготовил действенные рекомендации.

Подготовка почвы состоит из следующих шагов:

Выберите солнечное местоположение с хорошей освещенностью. Огурцы любят свет, поэтому место должно быть ярким и теплым. Рыхлите почву на глубину около 20-30 см, чтобы обеспечить хорошую вентиляцию и дренаж. Внесите комплексное удобрение в почву перед посевом, чтобы обеспечить растениям необходимые питательные вещества. Регулирование кислотности. Удостоверьтесь, что уровень pH почвы находится в пределах 6.0-6.8, что является оптимальным показателем для огурцов. При необходимости добавьте органическое вещество (компост) для улучшения структуры почвы и удержания влаги.

Подготовка семян подразумевает следующие действия:

Покупайте высококачественные семена от надежных производителей. В специализированных магазинах они продаются в уже обработанном виде, поэтому не нуждаются в замачивании в марганцовке. Такие семена разрешается сразу сеять сухими в грунт. При необходимости обработайте семена по рекомендациям на упаковке (например, проращивание) для ускорения прорастания. Может потребоваться предварительная обработка семян, такая как замачивание в стимуляторе роста или растворе микроэлементов. Если вы используете семена, собранные самостоятельно, нужно учитывать, что в прошлогоднем и полупрошлогоднем урожае велика вероятность большого количества пустоцвета. Исходя их этого, в 2024 году нужно взять семена, которым уже 3-4 года или более. Их всхожесть сохраняется на протяжении 8-10 лет. Если вы решили все же взять прошлогодние семена, рекомендуется их предварительно простимулировать перед посевом. Для этого их выдерживают при температуре 55-60 градусов в течение 2-3 часов.

Выбор места для посадки

Выбор правильного места для посадки огурцов в открытый грунт играет важную роль в успешном их выращивании. Клео.ру советует учитывать следующие ключевые факторы:

Огурцы любят яркое солнце . Выберите место с максимальным доступом к солнечному свету, предпочтительно на юге или юго-востоке. Чем больше света получают огурцы, тем лучше они будут расти и плодоносить. Дренаж . Избегайте низинных участков, где вода может задерживаться. Огурцы не любят переувлажнение, поэтому выбирайте хорошо дренированные места. Защита от ветра . Сильный ветер может повредить или ослабить растения. Подумайте, как защитить кусты от порывов. Разнообразие культур . Избегайте посадки огурцов на том же участке, где выращивали огурцы или тыквенные культуры в предыдущем сезоне. Это поможет предотвратить распространение болезней и вредителей. Близость к воде . Удостоверьтесь, что у вас есть удобный доступ к воде для полива. Огурцы требуют регулярного и равномерного полива. Микроклимат . Иногда создание микроклимата с помощью укрытий или теплицы может быть полезным, особенно если у вас короткое лето или переменчивая погода. Защита от заморозков . Избегайте низких мест, где может накапливаться холодный воздух. Огурцы чувствительны к заморозкам, поэтому убедитесь, что последние заморозки прошли, прежде чем сажать их.

Советы по уходу за рассадой

Если вы хотите вырастить из семян рассаду, это нужно сделать, высадив их в торфяные горшочки или стаканчики из пластика на глубину 1-2 см. в ящиках рассаду лучше не выращивать, поскольку она хуже приживается. При уходе за рассадой Клео.ру рекомендуется придерживаться следующих правил:

До момента, пока рассада не взойдет, горшочки выдерживают в температурном режиме 28-30 градусов. При появлении первых росточков ее переставляют в место, где температура составляет 18-20 градусов. Это необходимо, чтобы рассада не вытянулась. Для выращивания рассады оптимальным местом станет окно, расположенное в южной или восточной части. Если поместить ее на севере либо западе, нужно будет позаботиться о наличии фитоламп, которые будут обеспечивать освещение на протяжении 12 часов в сутки. Рассада огурцов не нуждается в подкормке, поскольку получает из грунта все необходимые питательные вещества. За неделю перед высаживанием прибегают к закаливанию, для чего рассаду выносят на открытый воздух. За сутки до высаживания ее рекомендуется полить.

Подведем итог