Прочная, безопасная, современная: как выбрать искусственную елку

Конечно, живая новогодняя елка — настоящая классика. Она потрясающе пахнет и напоминает о детстве, а еще сыпется, колется и привлекает слишком много внимания домашних животных. Поэтому все чаще в качестве главного украшения выбирают искусственную ель. Но, чтобы она смотрелась празднично, важно правильно выбрать дерево.

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Определяемся с цветом

Производители предлагают множество вариантов — классические зеленые, голубоватые, с заснеженными веточками, белые и золотые. Перед тем, как остановиться на одном из вариантов, подумайте, какой оттенок искусственного дерева впишется в ваш интерьер, а еще спланируйте украшения. На классической зеленой ели отлично смотрятся игрушки любого цвета, а на серебристой или голубой выигрышными будут лишь некоторые оттенки.

Иногда на искусственных елях бывают заранее закрепленные украшения, но они будут радовать лишь первые годы, затем однообразие, скорее всего, надоест. Да и ваш интерьер может измениться.

Выбираем размер

Оптимальной для небольшой комнаты считается ель высотой от 1,5 до 1,8 метров. Она не достанет до потолка, но такое дерево не займет слишком много места, к тому же ее удобно наряжать, не используя стульчиков или стремянок. Кроме того, важно помнить, что, чем выше ель, тем больше диаметр ее нижних веток, поэтому елочки среднего размера будут оптимальным вариантом для квартиры. Подумайте, куда вы установите новогоднее украшение и замерьте это место по ширине. Часто на упаковках пишут диаметр самых широких ветвей, можно ориентироваться на него.

Материал

В продаже сейчас чаще других встречаются три вида елочек: из ПВХ, лески и литой резины. Первые — самые бюджетные, но мало похожи на настоящие, они часто мнутся и не выглядят очень пушистыми. Новогодние деревья из лески похожи на живые сосны. А ели из литой резины выглядят очень реалистично, они не пожароопасные, отлично хранятся и совсем не мнутся.

Крепление веток

В зависимости от места для хранения, вам подойдут сборные ели, состоящие из нескольких частей — они быстро собираются и разбираются, но коробка может быть довольно объемной. Если ель состоит из ствола и отдельных веток, каждая из которых крепится на крючках, много места во время хранения она не займет, зато на сборку вам понадобится значительно больше времени.