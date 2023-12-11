3 хитрых лайфхака, которые помогут меньше убираться

Уборка – отнюдь не то занятие, которому хочется посвящать все выходные. Однако нередко бывает так, что именно на мытье полов, стирку, избавление от пыли и расхламление мы тратим целый уикенд.

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Как следствие – лишаем себя полноценного отдыха и предаемся апатии. Разумеется, существуют люди, которым уборка помогает перезагрузиться и даже настроиться на позитивный лад, но чаще всего такой досуг лишь утомляет.

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К счастью, существует несколько лайфхаков, которые позволяют тратить на уборку куда меньше времени и при этом жить в чистоте. Подробнее об этих лайфхаках читайте в материале "Рамблера".

Разделите квартиру на зоны популярности

Так или иначе какую-то часть квартиры мы используем чаще, а какую-то реже. Как правило, куда быстрее загрязняются ванная, прихожая и гостиная. Именно поэтому имеет смысл убираться здесь несколько раз в неделю, но лишь по 15-20 минут – за это время можно протереть полы, смахнуть пыль и убрать вещи на свои места. А по выходным уделяйте внимание оставшимся зонам: скорее всего уборка там займет также не более 20 минут.

Секрет этого лайфхака в том, что популярные зоны загрязняются быстрее и при этом чаще попадаются на глаза. Если регулярно поддерживать их в чистоте, то во время большой уборки вы можете пропустить эти места, и квартира при этом все равно будет выглядеть чистой.

Займитесь расхламлением

Со временем многие вещи превращаются в бесполезные "пылесборники". Посвятите хотя бы несколько часов расхламлению пространства. Необязательно избавляться от всего и сразу. В первую очередь распрощайтесь с вещами, которые не приносят ни пользы, ни радости. Например, в вашем гардеробе наверняка есть вещи, которые лежат там годами "на всякий случай" – отдайте их на благотворительность. Если в доме много книг, присмотритесь к ним и решите, какие вы точно не будете читать, а затем отдайте их в библиотеку.

Расхламление поможет не только сэкономить время во время уборки в будущем, но также сделает вашу квартиру визуально больше и светлее.

Не откладывайте мелкие задачи