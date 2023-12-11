Капсулы, гель или порошок: что лучше всего выбрать для стирки

Редакция "Клео.ру" углубилась в этот вопрос и готова поделиться со своими читателями всеми плюсами, минусами и подводными камнями.

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В данной статье мы разобрали все средства для стирки – капсулы, гель и стиральный порошок и пришли к выводу, что каждый из этих продуктов имеет как достоинства, так и недостатки.

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Чтобы получить первоклассный результат, необходимо понять, что лучше всего выбрать для стирки, а также изучить особенности применения каждого чистящего продукта. А мы вам в этом поможем.

Капсулы для стирки

Капсулы появились в нашей жизни относительно недавно, но уже успели завоевать общественное признание благодаря удобству применения.

Плюсы

Среди плюсов отмечается их компактный размер и выгода (в одной капсуле содержится гель для стирки и кондиционер). К преимуществам можно отнести еще и то, что после стирки на одежде не остается разводов и гранул, как от порошка.

Минусы

Иногда у нас нет необходимости загружать стиральную машину целиком, а капсулу, увы, невозможно разделить на несколько применений. К недостаткам также можно отнести специфический запах, который нравится далеко не всем.

Гель для стирки

Гель для стирки, в отличии от капсул, больше подходит для частого применения.

Плюсы

Во-первых, его легко дозировать под определенное количество вещей. Также гель для стирки весьма деликатно воздействует на ткань и не оставляет разводов после применения. В составе данного чистящего средства, как правило, отсутствуют вредные вещества и химикаты.

Минусы

К минусам можно отнести то, что гель для стирки не очень хорошо справляется с въевшимися и жирными пятнами. Также его лучше не применять при стирке на высоких температурах, так как структура этого чистящего средства попросту разрушится.

Стиральный порошок

Пожалуй, самый популярный и привычный вариант для стирки. Сухой стиральный порошок появился раньше жидких средств и капсул.

Плюсы

Стиральный порошок отлично справляется с почти любыми загрязнениями. К плюсам данного чистящего средства можно отнести относительно недорогую стоимость. Сухое средство можно использовать при высоких температурах и применять при стирке руками.

Минусы