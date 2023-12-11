Названы главные ошибки при пересадке комнатных растений

Несоблюдение правил пересадки зачастую приводит к тому, что растение начинает чахнуть. Чтобы этого не допустить, нужно соблюдать нехитрые правила.

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Одна из наиболее распространенных ошибок при пересадке цветов — слишком большой горшок. Если кашпо слишком велико, то надземная часть не будет расти, пока корни не заполнят весь объем грунта. Кроме того, цветок не сможет усваивать воду при поливе. Это может привести к загниванию корней.

Новый горшок нужно брать на 2-3 см больше предыдущего, сообщает телеграм-канал "Дача без забот".

После пересадки не стоит сразу же вносить удобрение. В новом грунте достаточно питательных веществ. Их избыток растению не нужен. Первую подкормку можно провести через 2-3 недели после пересадки. Не рекомендуется пересаживать растение зимой. Это время — период покоя для большинства комнатных цветов, и пересадка будет для них стрессом.