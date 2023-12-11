4 способа быстро сделать уборку перед Новым годом

Не перенапрягайтесь перед праздниками.

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Мы уверены, вы не успели запустить дом до того состояния, когда требуется большая генеральная уборка, однако, в любом случае стоит «освежить» помещение перед праздниками.

Клининг-эксперт Полина Шубина рассказывает, как навести порядок в канун Нового года и не испортить праздничное настроение.

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Кажется, зачем вообще музыка? А на самом деле любимые треки помогут сделать процесс более приятным. Эксперт рекомендует проводить уборку, пока никого нет дома, чтобы вас никто не отвлекал, конечно, если вам не нужна дополнительная помощь. Главное, настроиться на правильный лад, и даже самые рутинные дела не будут раздражать.

Начинаем с горизонтальных поверхностей

Колонка работает, вы постепенно вовлекаетесь в процесс, но за что же взяться в первую очередь? Как говорит наш клининг-эксперт, идеально — разгрузить горизонтальные поверхности в помещении. Начните с обработки от пыли и загрязнений стеллажей, полок, комодов и консолей.

Уберите все ненужные предметы, вроде лишнего декора, используйте специальные средства, дождитесь, пока все высохнет, уже после этого подумайте, что вернуть обратно. Возможно, ваза, которая давно стоит на подоконнике, вовсе не несет той декоративной ценности, как вам казалось, а вот пыль собирает внутри отлично. Хозяин будущего года не терпит ничего лишнего в доме.

Сначала пылесос, а потом уже обработка пола

Всем знакома раздражающая ситуация, когда при мытье пола на швабре скапливается вся грязь и волосы, которые очень трудно удалить.

Полина говорит: «Используйте в первую очередь пылесос, уже после этого беритесь за мытье полов».

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