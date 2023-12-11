Не в тягость, а в радость: советы для тех, у кого есть теплица
Теплицей нужно заниматься не только в теплое время года. Она требует постоянной заботы.
Зимой нужно накидывать в теплицу побольше снега. Когда он растает, земля будет влажной и мягкой. Также не нужно постоянно ее обкапывать от снега — это может привести к растрескиванию стенок, сообщает телеграм-канал "Моя дача. Сад и огород".
Уже ранней весной можно сеять редис, астру, салаты, через пару недель в теплицу можно вынести рассаду. Чтобы защитить ранние посадки в теплице от заморозков, их ставят в подготовленную траншею и накрывают акрилом.
Не стоит выбрасывать траву, скошенную на газоне — она пригодится в теплице. Ее нужно раскидать по грядкам. Чтобы растения не сгорели летом, в теплице устанавливают большую бочку с водой и систематически проветривают помещение. По окончании летнего сезона в теплице можно посеять сидераты. Наталия Королёва.