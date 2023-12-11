7 идей для празднования Нового года дома
От новогодней ночи все ждут чего-то особенного. Кто-то надеется на исполнение заветного желания, кто-то решается внести радикальные перемены в свою жизнь, а кому-то просто хочется увидеть под ёлкой долгожданный подарок...
Чего бы вы ни ждали от грядущего праздника, его можно сделать ещё веселее. Даже если вы празднуете дома.
Костюмированная вечеринка
Украсьте квартиру. Но не гирляндами и мишурой (или не только ими), а, например, превратите её в пещеру первобытных людей, в замок принцессы или волшебный лес, расставив повсюду тематическую атрибутику (можно подобрать и соответствующее музыкальное сопровождение, ароматы и прочее). Попросите гостей и близких надеть костюмы, отражающие тематику вашего преображённого жилища. Это создаст незабываемую атмосферу.
Капсула времени
Попросите ваших домочадцев и гостей незадолго до боя курантов принести что-то, что отражает их планы на будущий год, желания и надежды. Например, таким предметом может стать обручальное кольцо. Или фотография ВУЗа, студентом которого хочется стать. Выбор "артефакта" ограничивается только вашим воображением. Сложите все предметы в одну коробку или иную ёмкость, которую затем уберите туда, где она не будет попадаться вам на глаза.
Договоритесь, что откроете эту "капсулу времени" ровно через год и вместе посмотрите, что из загаданного сбылось.
Кулинарная кругосветка
Пусть каждый из ваших гостей приготовит к новогоднему застолью блюдо, отражающее одну определённую культуру. Так вы получите возможность познакомиться сразу с несколькими национальными кухнями, ощутить колорит дальних стран, не покидая стены родного дома.
Квест
Придумайте интересный квест, задания к которому будут располагаться в разных уголках дома. Задания могут отражать как новогоднюю тематику (например, помочь Деду Морозу доставить снег в разные города), так и любой другой повод.
Море огней
На дачном участке, на балконе или даже непосредственно в квартире можно создать целое море света. Попросите гостей принести что-то необычное и способное светиться — это может быть красивая ароматическая свеча, оригинальный фонарик, светящееся украшение... Приглушите свет и наслаждайтесь мерцанием огней, украшающих ваш праздник.
Открытый микрофон
Организуйте творческий праздник – пусть каждый читает стихи, исполняет песни или танцы, разыгрывает этюды... Одно условия — все творческие номера должны быть объединены темой Нового года. Можно особенным образом выделить сцену, настроив освещение или повесив занавес — пусть это будет настоящий творческий вечер со зрителями, аплодисментами и хорошим настроением.
Мастер-класс
Тематический мастер-класс (например, по изготовлению новогодних открыток или ёлочных украшений) объединит всех участников праздника — маленьких и больших, а значит, сделает новогоднюю ночь ещё веселее. Мастер-класс может быть организован самостоятельно или при помощи специально приглашённого ведущего.