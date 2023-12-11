7 идей для празднования Нового года дома

От новогодней ночи все ждут чего-то особенного. Кто-то надеется на исполнение заветного желания, кто-то решается внести радикальные перемены в свою жизнь, а кому-то просто хочется увидеть под ёлкой долгожданный подарок...

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Чего бы вы ни ждали от грядущего праздника, его можно сделать ещё веселее. Даже если вы празднуете дома.

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Костюмированная вечеринка

Украсьте квартиру. Но не гирляндами и мишурой (или не только ими), а, например, превратите её в пещеру первобытных людей, в замок принцессы или волшебный лес, расставив повсюду тематическую атрибутику (можно подобрать и соответствующее музыкальное сопровождение, ароматы и прочее). Попросите гостей и близких надеть костюмы, отражающие тематику вашего преображённого жилища. Это создаст незабываемую атмосферу.

Капсула времени

Попросите ваших домочадцев и гостей незадолго до боя курантов принести что-то, что отражает их планы на будущий год, желания и надежды. Например, таким предметом может стать обручальное кольцо. Или фотография ВУЗа, студентом которого хочется стать. Выбор "артефакта" ограничивается только вашим воображением. Сложите все предметы в одну коробку или иную ёмкость, которую затем уберите туда, где она не будет попадаться вам на глаза.

Договоритесь, что откроете эту "капсулу времени" ровно через год и вместе посмотрите, что из загаданного сбылось.

Кулинарная кругосветка

Пусть каждый из ваших гостей приготовит к новогоднему застолью блюдо, отражающее одну определённую культуру. Так вы получите возможность познакомиться сразу с несколькими национальными кухнями, ощутить колорит дальних стран, не покидая стены родного дома.

Квест

Придумайте интересный квест, задания к которому будут располагаться в разных уголках дома. Задания могут отражать как новогоднюю тематику (например, помочь Деду Морозу доставить снег в разные города), так и любой другой повод.

Море огней

На дачном участке, на балконе или даже непосредственно в квартире можно создать целое море света. Попросите гостей принести что-то необычное и способное светиться — это может быть красивая ароматическая свеча, оригинальный фонарик, светящееся украшение... Приглушите свет и наслаждайтесь мерцанием огней, украшающих ваш праздник.

Открытый микрофон

Организуйте творческий праздник – пусть каждый читает стихи, исполняет песни или танцы, разыгрывает этюды... Одно условия — все творческие номера должны быть объединены темой Нового года. Можно особенным образом выделить сцену, настроив освещение или повесив занавес — пусть это будет настоящий творческий вечер со зрителями, аплодисментами и хорошим настроением.

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