Домашние растения, которые спасут квартиру от запотевания окон

Распространенная осенне-зимняя беда во многих квартирах – запотевающие окна. Вроде и режим проветривания установлен, и вытяжка работает, а все равно на окнах постоянно собирается конденсат. Избавиться от запотевания окон можно, если поставить в доме некоторые растения. Сам по себе конденсат образуется из-за резких перепадов температур – на улице холодно, в комнате тепло, разница выпала осадком на стекло.

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Если вы никак не можете справиться с этой проблемой – поставьте на подоконник горшок с английским плющом. Он очистит воздух и нормализует уровень влажности в помещении. Единственное условие – отсутствие дома домашних животных. Для питомцев, которые любят попробовать любые цветы на вкус, угощение английским плющом может обернуться тяжелым отравлением.